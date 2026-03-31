В России проиндексировали пенсии, вступили в силу новые ГОСТы и финансовые нормы

Tекст: Антон Антонов

Социальные пенсии проиндексируют на 6,8%, передает РИА «Новости»

ФСБ РФ получит бесплатный доступ к копиям баз данных российских организаций, содержащим информацию, необходимую для обеспечения безопасности.

Кроме того, с 1 апреля банки и микрофинансовые организации (МФО) переходят на более точные способы оценки доходов заемщика для расчета долговой нагрузки. Максимальная переплата по краткосрочным займам (сроком до года) снижена до 100% с 130% от суммы одного долга, передает ТАСС.

Российские банки с 1 апреля начнут сообщать Росфинмониторингу только данные о сделках с недвижимостью на сумму более 75 млн рублей.

Вступили в силу новые правила заполнения платежных поручений для переводов в бюджетную систему России (налоги, сборы, штрафы), а также платежей на казначейские счета. Повседневные переводы между физическими лицами эти изменения не затрагивают.

Вступил в силу закон, по которому продавцам и операторам сервиса рассрочки нельзя будет устанавливать разные цены на товары, работы или услуги одного вида при оплате в рассрочку и за наличные.



Начал действовать запрет физическим лицам вывозить из России в страны Евразийского экономического союза наличные рубли в сумме, превышающей эквивалент 100 тыс. долларов за рядом исключений.

В России стартовало обязательное нанесение кодов маркировки на чай, чайные напитки, детский чай и детское какао; вступили в силу обновленный ГОСТ на белый пшеничный хлеб и ГОСТ на картофельные чипсы.

Перечень обследований, проводимых новорожденным в рамках неонатального скрининга, с 1 апреля расширен на два новых заболевания: дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADC) – E70.8 МКБ – 10 и Х-сцепленная адренолейкодистрофия. Оба заболевания являются редкими и передаются по наследственному признаку.