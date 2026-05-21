Осужденный за диверсии россиянин пытался поджечь объекты ПВО
Гражданин России Дмитрий Балог, получивший длительный тюремный срок за серию терактов, намеревался уничтожить специализированную технику на территории подмосковных военных баз, сообщили в ФСБ.
Злоумышленник предпринял попытку атаковать объекты противовоздушной обороны Московского региона, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил Балога к 25 годам лишения свободы за диверсионно-террористическую деятельность.
Преступник успел уничтожить два релейных шкафа около железнодорожной станции «Белые Столбы» и оборудование сотовой связи. Также от его действий пострадали три служебных автобуса МВД и легковой автомобиль с патриотической символикой.
«Кроме того, по заданию куратора россиянин собрал и передал украинской стороне сведения о режиме охраны, основных элементах инфраструктуры и местах размещения военной техники на территории двух войсковых частей ПВО Московского региона. Впоследствии Балог предпринял неудачную попытку проникновения на указанные объекты Минобороны России для совершения поджога находящихся там же специализированных транспортных средств», – сообщили в ФСБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Балога к 25 годам лишения свободы за диверсии и госизмену.