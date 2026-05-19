Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.
В Москве украинец получил 25 лет за госизмену, терроризм и диверсии
Второй Западный окружной военный суд вынес суровый приговор Дмитрию Балогу (внесен в РФ в перечень террористов), признанному виновным в совершении диверсий и государственной измене на территории России.
«Окончательно назначить подсудимому Балогу Дмитрию Михайловичу наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в колонии строгого режима», – огласил решение судья, передает ТАСС.
Установлено, что осужденный, внесенный в список террористов, уничтожал релейные шкафы и объекты связи. Задания он получал от представителей «Легиона «Свобода России»» (внесен в РФ в перечень террористов).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Апелляционный военный суд утвердил приговор диверсанту за поджоги базовых сотовых станций в Иркутской области.
В апреле Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор троим жителям Ростова-на-Дону за поджог релейных шкафов.
Ранее Второй Западный окружной военный суд назначил 15 лет лишения свободы уроженцу Тюменской области за передачу данных представителям террористической организации.