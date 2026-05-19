Спасатели начали вывоз обломков ракеты-носителя в Якутии

Tекст: Елизавета Шишкова

В Якутии стартовали мероприятия по эвакуации фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б», передает ТАСС. Работы проводятся силами региональной службы спасения во взаимодействии с госкорпорацией «Роскосмос».

«В Вилюйском районе в эти дни спасатели службы спасения Якутии совместно с Роскосмосом эвакуируют отделяющиеся фрагменты ракеты-носителя», – говорится в сообщении ведомства. Специалисты подчеркнули, что все обнаруженные детали будут вывезены с территории падения.

К операции привлечены экологи из Якутска, Москвы и Хабаровска, которые занимаются измерением уровня радиации в почве и водоемах. Кроме того, 19 мая к аналогичным работам приступила еще одна группа спасателей в Алданском районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года ракета-носитель «Союз-2.1б» с 52 спутниками успешно стартовала с космодрома Восточный.

Позже обломок этой ракеты рухнул в Вилюйском районе Якутии.