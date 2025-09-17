Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.2 комментария
В Горно-Алтайске открылась международная конференция о тюркской цивилизации
В столице Республики Алтай Горно-Алтайске начала работу II Международная научно-практическая конференция «Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации».
Торжественное открытие конференции прошло в Горно-Алтайске. Среди участников церемонии – помощник президента России Владимир Мединский, государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, государственный секретарь Киргизской Республики Марат Иманкулов, полномочный представитель президента России в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев, глава Республики Алтай Андрей Турчак, замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.
Владимир Мединский зачитал приветствие Владимира Путина, в котором президент отметил важность обсуждения научных проблем тюркологии и алтаистики.
«Общие страницы истории, ратные и трудовые свершения наших предков должны стать прочным фундаментом для успешного развития межрегионального и международного гуманитарного взаимодействия, укрепления дружбы и взаимопонимания между людьми», – говорится в обращении Путина.
В приветственных словах, зачитанных представителями Казахстана и Киргизии, подчеркивалась роль Алтая как сакральной колыбели тюркского этноса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что форум уже стал уникальной международной научной платформой, объединившей ведущих исследователей по тюркской проблематике. Президент Киргизии Садыр Жапаров обозначил историческую и духовную связь кыргызского народа с Алтаем.
Глава Республики Алтай Андрей Турчак заявил, что конференция способствует формированию целостного взгляда на историко-культурное единство тюркских народов. Планируется обсуждение вопросов по совместным научным экспедициям, созданию музеев и сохранению культурного наследия. Ожидается участие делегаций из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Венгрии.
Организаторами конференции выступают Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество «Знание» и Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.