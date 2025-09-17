В Горно-Алтайске открылась международная конференция о тюркской цивилизации

Депутат назвала «нежизнеспособной» инициативу об увеличении отпуска до 35 дней

Депутат Бессараб: Предложение о 35-дневном отпуске непросчитанное

Tекст: Татьяна Косолапова

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, сразу после того, как ее внесут в правительство. По его словам, необходимо посмотреть все аспекты, после чего будет дан официальный отзыв.



«Конечно, правительство обязано рассмотреть любую инициативу, которая подается депутатами Государственной думы. Но не думаю, что эта – жизнеспособна ввиду своей непросчитанности. У нас очень хорошее положение по количеству дней оплачиваемого трудового отпуска в сравнении с европейскими и азиатскими странами», – говорит Бессараб.

По ее словам, в России со времен Советского союза удалось сохранить 28-дневный отпуск дляработающих в стандартных условиях. А в Великобритании, Германии, Италии, Польше и Нидерландах минимальный оплачиваемый отпуск составляет 20 дней, в Австрии, Швеции, Финляндии, Франции и Испании – 25, в Португалии – 22, Японии – 10, Южной Кореи – 15, а в Индии – 12. В Китае отпуск зависит от стажа работы и варьируется от 5 до 15 дней, пояснила депутат.

«У нас 14 календарных праздничных дней в производственном календаре. И если они выпадают на соответствующие выходные дни, то у нас увеличивается количество дней отдыха. Итого у нас на текущий 2025 год – 247 рабочих дней, из которых надо вычесть еще 28 календарных дней отпуска. В результате мы работаем 219 дней, а если дважды сходить на больничный, то и того меньше. Но даже без больничных среднее количество рабочих дней в месяц у нас составляет чуть больше 18 дней», – рассуждает собеседница.

Кроме того, добавляет она, если рабочие условия отклоняются от нормальных, дополнительно предусматривается оплачиваемый отпуск. Его, к слову, нельзя взять компенсацией, а можно только «отгулять». И это правильно, считает депутат, потому что, работникам со сложными условиями труда требуется большее время на восстановление. Например, педагоги отдыхают больше в связи с повышенными психофизиологическими нагрузками, а экипажи летных судов имеют для отдыха 72 календарных дня из-за нестандартных условий работы.

Ранее в Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 календарных дней. Зампредседателя Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов инициативу поддержал.