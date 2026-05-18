Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.0 комментариев
Ушаков анонсировал встречу Путина с встречавшим его в детстве китайским инженером
Российский лидер в ходе государственного визита в Пекин пообщается с гражданином КНР, познакомившимся с ним 26 лет назад.
Президент России Владимир Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году, передает РИА «Новости».
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что общение пройдет в резиденции во время небольшого перерыва.
«После церемонии открытия годов образования в программе небольшой перерыв. В ходе этого перерыва наш президент в своей резиденции встретится с китайским инженером, его зовут Пэн Пай. Этого китайского гражданина наш президент видел еще ребенком в ходе своего первого государственного визита в качестве президента России в Китай в 2000 году», – отметил дипломат.
По словам представителя Кремля, мальчик вырос, получил высшее образование в Москве и сейчас трудится в одной из крупных китайских компаний.
Ушаков подчеркнул, что предстоящая беседа носит весьма символичный характер. Напомним, официальный визит российского лидера в КНР по приглашению Си Цзиньпина проходит 19-20 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит российского лидера в Китайскую Народную Республику 19 и 20 мая.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил активную подготовку главы государства к предстоящей поездке. В прошлом году старший инженер Пэн Пай поделился историей своей детской встречи с Владимиром Путиным в пекинском парке Бэйхай.