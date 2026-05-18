В РСПП представили новую стратегию продвижения семейных ценностей
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудили новую стратегию продвижения традиционных семейных ценностей через рекламу, медиа и социальные проекты.
Президент РСПП Александр Шохин подчеркнул, что коммуникации без нравственной основы теряют смысл, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Безусловно, очень важно наполнять нашу работу по налаживанию коммуникации и с бизнесом, и с гражданским обществом таким позитивным смыслом», – заявил он.
Председатель комиссии и гендиректор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский привел данные исследования Mediascope об образах семьи в рекламе. По его словам, семейная тематика сегодня присутствует в 27% рекламных роликов с участием людей.
«Если в ролике появляется ребенок, с большой вероятностью – 56% от общего числа – он окажется единственным ребенком. Два ребенка показаны в 24% случаев, три – в 10%, четверо и больше детей – тоже 10%. В целом количество роликов, где много детей, с 2023 года выросло с 9% до 20%. Поэтому вклад рекламной индустрии, на самом деле, де-факто уже есть», – отметил Гореславский.
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким представила рекомендации по созданию медиаконтента, направленного на укрепление семейных ценностей. Она отметила, что семья должна показываться не формально, а как «живая и культурно значимая реальность». «Такой контент должен быть современным по форме, убедительным по драматургии и точным по смыслу. Ну и самое важное – он должен укреплять уважение к семье не за счет декларации, а за счет правды человеческих отношений», – сказала Ким.
Президент Ассоциации коммуникационных агентств России Сергей Пискарев призвал не превращать рекомендации в жесткие нормы. «На наш взгляд, не стоит пытаться придавать этим рекомендациям нормативный характер, чтобы не ограничивать свободу творчества художников, литераторов, музыкантов, производителей медиаконтента», – подчеркнул он.
В ходе заседания была также представлена коммуникационная стратегия «Крепкая семья – основополагающая ценность общества». Как отметил сопредседатель комитета стратегических агентств АКАР Юрий Панов, она строится на трех смысловых направлениях: «семья как наследие», «семья как выгода» и «семья как статус».
Референт управления президента по общественным проектам Владимир Костеев заявил, что отдельные ролики не способны сформировать устойчивую среду ценностей. «Нам нужно думать именно о трансмедийности, о том, чтобы транслировать эти правильные смыслы через все виды медиа», – подчеркнул он.
Первый вице-президент АКАР Елена Решетова сообщила, что совместно с Минцифры подготовлен план продвижения лучших практик социальной коммуникации. По ее словам, соответствующие инициативы будут представлены до конца года на различных деловых и общественных площадках.