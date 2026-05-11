    
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    12 комментариев
    11 мая 2026, 17:00 • В мире

    Пашинян лишил армянские диаспоры права голоса

    @ LAURENT GILLIERON/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Проголосовать на парламентских выборах в Армении граждане смогут только внутри республики, за рубежом избирательные участки открывать не будут, сообщили в ЦИК. По мнению экспертов, этот шаг в очередной раз показывает, что нынешний премьер Никол Пашинян намерен любыми средствами добиться победы своей партии на предстоящем голосовании, даже если для этого потребуется вычеркнуть из списка тысячи граждан.

    Армения не будет открывать избирательные участки за рубежом. А для волеизъявления гражданам придется лично находиться в республике, сообщила пресс-секретарь ЦИК страны Седа Гукасян. Она объяснила это изменениями, внесенными в Избирательный кодекс Армении в 2012 году.

    Исключение сделано лишь для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей. Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня.

    Напомним, парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня текущего года. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока. При этом, согласно местным опросам общественного мнения, на конец апреля внутри страны лидирует правящая партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор», на втором месте блок «Сильная Армения», замыкает тройку оппозиционный блок «Армения».

    Сама предвыборная кампания в стране проходит напряженно, а риторика и действия Пашиняна все чаще оказываются в фокусе внимания. Например, премьер отказался приехать в Москву на парад Победы, сославшись именно на предстоящие выборы. А уже спустя несколько часов и вовсе заявил, что Ереван не является союзником Москвы в вопросе Украины.

    В целом в последнее время Ереван демонстрирует курс на диверсификацию внешней политики и расширяет контакты с западными странами. Так, на минувшей неделе Армению посетил президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе визита было подписано соглашение о стратегическом партнерстве двух государств. Кроме того, французский лидер хвалил армянского коллегу за то, что республика больше не воспринимается как «спутник России».

    «Давайте будем честны, восемь лет назад никто бы сюда не приехал, и тот факт, что у нас так много визитов в вашу страну – это действительно хороший показатель, потому что восемь лет назад эту страну многие государства, представители которых сидят за этим столом, рассматривали как де-факто спутник России», – заявлял Макрон.

    Он также отмечал, что Пашинян организовал «бархатную революцию», чтобы устранить риски для страны. По мнению президента Франции, армянский премьер сделал выбор в пользу мира и Европы как главных ориентиров для развития республики.

    Позднее в рамках саммита Армения – ЕС Ереван подписал еще два документа, касающихся партнерства республики с Евросоюзом. На той же встрече присутствовал Владимир Зеленский, угрожавший атаковать Москву в День Победы беспилотниками. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему принимающая сторона позволила Киеву сделать настолько русофобское заявление в рамках переговоров.

    Кроме того, неоднократно звучали планы Армении присоединиться к Евросоюзу. Российский президент Владимир Путин в ответ на это указывал: Москва готова поддержать любые решения, которые принесут республике и ее народу выгоду. Однако вопросы, касающиеся вхождения в состав ЕС, было бы правильно решать посредством референдума.

    «На мой взгляд, было бы правильно и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше, например, провести референдум. Это не наше дело, но в принципе вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода», – подчеркивал Путин. Впрочем, как считают в экспертной среде,

    Пашинян не настроен на «взаимовыгодный развод».

    На это указывает не только сам факт стремления Еревана как можно сильнее сблизиться с ЕС, но и те методы, которые используются в республике для обеспечения победы партии премьера на предстоящих выборах.

    «Каждая страна вправе сама решать, как проводить выборы. Но стоит отметить, что в мире есть несколько государств, чьи граждане в силу геополитических и экономических причин предпочитают жить за рубежом, нежели у себя дома. На постсоветском пространстве к ним относятся Узбекистан, Таджикистан и Армения», – объясняет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его словам, в таких странах считается практически обязательной организация выборов для сограждан, находящихся за границей. В конечном счете право голоса зафиксировано в любой современной конституции. «На этом фоне

    даже если ЦИК принимает решение об обязательном присутствии граждан в республике для волеизъявления, возникает вопрос о соответствии такого акта основному закону»,

    – рассуждает спикер. «На самом деле, Пашинян, что называется, пошел вразнос. Он делает все, чтобы устранить политических конкурентов и привлечь европейцев на свою сторону. Ведь если посмотреть на все события последнего времени – рост русофобских высказываний, общая внешняя среда, обещания европейской интеграции, запрет на голосование для диаспоры – все это бьет в одну точку, призванную обеспечить нынешнему премьеру победу», – считает аналитик. Он допустил, что российские власти будут пристально следить за ходом голосования в республике и «задумаются, прежде чем признавать выборы свободными и справедливыми».

    Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. По его мнению, власти сознательно отсекли диаспору, проживающую за пределами страны. «Это при том, что большая часть выходцев из Армении проживает именно в России. Так что фактически мы можем говорить о нарушении прав значительной части граждан республики», – говорит собеседник. Спикер также обратил внимание на то, «как меняются правила, на которых основан западный мир».

    «Когда речь шла, скажем, о выборах в Молдавии и в ЕС понимали, что решающий проевропейский выбор может сделать диаспора, проживающая в Европе, все настаивали на обязательной необходимости открыть участки за рубежом»,

    – приводит пример аналитик. Но когда речь заходит об армянской диаспоре, проживающей в России, Запад говорит, что отсутствие возможности волеизъявления – это норма и только так можно «избежать злоупотреблений». «На этом фоне я допускаю, что если выборы будут выглядеть очевидно сфальсифицированными, Москва хорошенько задумается, стоит ли вообще их признавать», – предположил собеседник.

    В целом ситуация в Армении сейчас достаточно напряженная, говорит он. Аресты, препоны для оппозиции – все это делается для того, чтобы обеспечить победу партии Никола Пашиняна. «При этом для России не важно, кто именно будет премьером республики. Вопрос лишь в том, чтобы выборы не превращались в фарс. И с этим, на мой взгляд, сейчас есть определенные проблемы», – посетовал Корнилов. «Ввиду этого

    наша страна могла бы как можно активнее выражать свою обеспокоенность происходящим, обращать на это внимание мировой общественности и попытаться добиться того, чтобы все граждане Армении могли реализовать свое право на предстоящих выборах»,

    – акцентировал политолог. В свою очередь политолог Павел Данилин напоминает: часть населения Еревана, особенно представители молодого поколения, приветствуют и поддерживают позитивные контакты с Москвой, а утрату Нагорного Карабаха переживают менее болезненно, чем старшее поколение или жители провинции. И для Пашиняна это тоже проблема.

    «На этом фоне ему важно отрезать от голосования тех, кто живет за пределами республики и может проголосовать против нынешней власти. Таким образом он обеспечивает преимущество себе и своим сторонникам», – пояснил аналитик.

    Он указал, что нынешний путь Армении во многом перекликается с молдавским и румынским. «Там власти делали схожие вещи, пытаясь добиться победы проевропейских, а на самом деле антироссийских сил. Но если посмотреть на ситуацию глубже, то очевидным становится путь Украины, который начался в 2014 году и продолжается по сей день», – заключил Данилин.

