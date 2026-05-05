Армения и Евросоюз подписали два документа на саммите в Ереване

Армения и Евросоюз подписали два соглашения на саммите в Ереване
В Ереване в рамках саммита Армения – ЕС были оформлены соглашения о партнерстве в сфере связанности и о сотрудничестве в сфере пограничного контроля.
Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и представитель Европейской комиссии Адриен Кирали подписали документ, который запускает Партнерство в области связанности между армянской стороной и Евросоюзом. В рамках этого партнерства шести армянским компаниям и фондам были переданы письма о намерениях, направленные на поддержку и стимулирование инвестиций в Армении, передает РИА «Новости».
Кроме того, министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян и исполнительный директор Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Фронтекс) Ханс Лейтенс парафировали рабочее соглашение между Фронтекс и МВД Армении. Этот шаг направлен на развитие сотрудничества в сфере контроля границ и обмена опытом между ведомствами.
В церемонии подписания документов участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Отмечается, что новая волна соглашений укрепит взаимодействие Армении с Евросоюзом в стратегических сферах.
Ранее Армения приняла у себя крупный саммит Европейского политического сообщества для демонстрации сближения с Брюсселем.
