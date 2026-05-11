  • Новость часаРоссия готовится ввести безвизовый режим еще с тремя странами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Японцы едут в Россию с оглядкой на США и Китай
    ЕК: Киев получил 9,1 млрд евро в июне
    В России бесследно исчезли еще две фуры с агрессивными узбекскими пчелами
    ЕС ввел санкции против российских детских центров и училища Минобороны
    Минобороны: ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз
    Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией
    Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией
    Пашинян заявил о спланированном выходе Армении из ЕАЭС
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    4 комментария
    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    12 комментариев
    11 мая 2026, 13:19 • Новости дня

    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса

    Политолог Корнилов: Москва может не признать выборы в Армении

    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса
    @ Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Ереван многое делает для того, чтобы обеспечить победу партии премьера Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Любопытно, что в случае с Молдавией ставка делалась на диаспору, проживающую в Европе. Но с Арменией дела обстоят иначе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее ЦИК Армении подтвердил, что не будет открывать избирательные участки за пределами страны.

    «Власти сознательно отсекли диаспору, проживающую за пределами страны. Это при том, что большая часть выходцев из Армении проживает именно в России. Так что фактически мы можем говорить о нарушении прав значительной части граждан республики», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Спикер также обратил внимание на то, «как меняются правила, на которых основан западный мир». «Когда речь шла, скажем, о выборах в Молдавии и в ЕС понимали, что решающий проевропейский выбор может сделать диаспора, проживающая в Европе, все настаивали на обязательной необходимости открыть участки за рубежом», – приводит пример аналитик.

    Но когда речь заходит об армянской диаспоре, проживающей в России, Запад говорит, что отсутствие возможности волеизъявления – это норма и только так можно «избежать злоупотреблений». «На этом фоне я допускаю, что если выборы будут выглядеть очевидно сфальсифицированными, Москва хорошенько задумается, стоит ли вообще их признавать», – предположил собеседник.

    В целом ситуация в Армении сейчас достаточно напряженная, говорит он. Аресты, препоны для оппозиции – все это делается для того, чтобы обеспечить победу партии Никола Пашиняна. «При этом для России не важно, кто именно будет премьером республики. Вопрос лишь в том, чтобы выборы не превращались в фарс. И с этим, на мой взгляд, сейчас есть определенные проблемы», – посетовал Корнилов.

    «Ввиду этого наша страна могла бы как можно активнее выражать свою обеспокоенность происходящим, обращать на это внимание мировой общественности и попытаться добиться того, чтобы все граждане Армении могли реализовать свое право на предстоящих выборах», – заключил политолог.

    Участие в предстоящих парламентских выборах потребует обязательного физического присутствия избирателей на территории Армении, страна не будет открывать избирательные участки за рубежом, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Седа Гукасян.

    По ее словам, это связано с изменениями, внесенными в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. При этом для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей сделано исключение.

    Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня. Напомним, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока.

    10 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    @ IMAGO/Jens Schulze/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Герхард Шредер в роли переговорщика мог бы восстановить статус Германии, как моста между Россией и Европой. Но для канцлера Фридриха Мерца поддержка Украины превыше всего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Берлине выступили против назначения экс-канцлера Шредера европейским посредником в контактах с Москвой по Украине.

    «Если бы немецкие правящие элиты хотели мирного решения украинского конфликта, они бы сделали Герхарда Шредера переговорщиком. Он бы смог восстановить статус ФРГ, как моста между Россией и Западом», – считает германский политолог Александр Рар.

    Однако нынешние власти не хотят этого. «Сегодня Германия выбирает для себя исключительно проукраинскую позицию. Поддержка Киева превыше всего для Фридриха Мерца», – объясняет он.

    И так как решение о назначении кандидатуры переговорщика может принять только канцлер, а он не желает дипломатических переговоров с Москвой, все пока останется на своих местах

    «На этом фоне в ЕС может начаться настоящая драка. Одни будут предлагать кандидатуры ястребов, а другие – более сговорчивых политиков», – полагает эксперт. Впрочем, делает он оговорку, если в Киеве согласятся на кандидатуру Шредера, ситуация может измениться.

    В воскресенье стало известно, что в правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости». Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине». При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Напомним, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Комментарии (8)
    10 мая 2026, 19:49 • Новости дня
    Финский политик осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Финский политик Мема осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема вступился за словацкого премьера Роберта Фицо, решившего посетить парад Победы в Москве вместо празднования Дня Европы.

    Канцлер Германии пригрозил Роберту Фицо серьезным разговором из-за решения посетить Москву в День Победы, и подобная риторика вызвала резкое осуждение, передает РИА «Новости».

    «Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц – не один из них», – написал Мема в соцсети.

    Политик подчеркнул, что быть настоящим европейцем сегодня означает стремиться к дипломатическому диалогу с Москвой по украинскому вопросу. Разжигателей конфликта он назвал подлинными антиевропейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор из-за визита в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на данное заявление немецкого политика.

    Между тем руководство Евросоюза начало поиск способов воздействия на словацкого премьера путем заморозки финансирования местных фермеров.

    Комментарии (2)
    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Каллас заявила о росте влияния России в Европе

    Каллас увидела усиление влияния России через спорт и Венецианскую биеннале

    Каллас заявила о росте влияния России в Европе
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече глав МИД стран Евросоюза верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила о росте влияния России в Европе через спорт и культуру.

    Каллас заявила, что влияние России в европейских странах вновь растет. По ее словам, это заметно в спорте и на крупных культурных площадках, включая Венецианскую биеннале, передает ТАСС.

    «Влияние России вновь растет в Европе. Это видно в сфере спорта, где российские спортсмены вновь участвуют в соревнованиях, будто ничего не случилось, а также на примере присутствия России на Венецианской биеннале», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти обвинили итальянскую сторону в несоблюдении санкций и неуважении ценностей ЕС из-за возвращения России на Венецианскую биеннале. Еврокомиссия потребовала от правительства Италии дополнительных разъяснений относительно соблюдения санкций в связи с работой российского павильона. Ранее Еврокомиссия подтвердила отмену гранта в 2 млн евро для Венецианской биеннале из-за решения открыть российский павильон.

    Комментарии (2)
    11 мая 2026, 10:24 • Новости дня
    Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европе пора начать самостоятельный диалог с Москвой, однако вопрос о контактном лице пока остается открытым, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб считает, что европейским странам пришло время начать самостоятельные переговоры с Россией, передает ТАСС. В интервью итальянской газете Corriere della Sera он отметил, что европейские лидеры уже обсуждают, кто станет контактным лицом в этом процессе.

    «Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем», – сказал он. По словам Стубба, если американская политика перестанет отвечать интересам Европы, европейцам придется вступить в прямое взаимодействие с Москвой.

    Финский лидер подчеркнул важность координации действий между европейскими странами, особенно между Германией, Францией, Италией, Британией, Польшей и приграничными государствами. Он добавил, что пока неизвестно, будет ли это специальный посланник или группа лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала данную инициативу Москвы. До этого Александр Стубб допустил начало самостоятельных переговоров Европы с российским лидером.

    Комментарии (8)
    11 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией
    Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас

    Верховный представитель по иностранным делам ЕС подтвердила отказ от участия Герхарда Шредера в мирном процессе, передает ТАСС. По словам Каи Каллас, европейские министры иностранных дел обсудят возможный диалог с Москвой на неформальной встрече в конце мая.

    «Шредер является известным лоббистом российских компаний, если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола», – сказала глава дипломатической службы. Она добавила, что перед началом контактов европейским странам необходимо согласовать общую позицию.

    Каллас также подчеркнула необходимость встречных уступок со стороны Москвы. Ранее стало известно, что на встрече глав внешнеполитических ведомств на Кипре 26 и 27 мая планируется обсудить список требований к России. Главным условием для старта переговоров европейская дипломатия считает немедленное и долгосрочное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала майские консультации министров иностранных дел Евросоюза по поводу возможных тем для переговоров с Москвой. Накануне правительство Германии отвергло идею участия бывшего канцлера Герхарда Шредера в диалоге с Россией. Ранее руководитель дипслужбы ЕС пообещала подготовить перечень требований к российской стороне для урегулирования украинского конфликта.

    Комментарии (8)
    10 мая 2026, 16:19 • Новости дня
    Евродепутат от Румынии Шошоакэ в день Европы демонстративно разорвала флаг ЕС
    Евродепутат от Румынии Шошоакэ в день Европы демонстративно разорвала флаг ЕС
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евродепутат и лидер партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ организовала демонстрацию, в ходе которой разорвала флаг Европейского союза.

    Акция прошла в день Европы, ее цель – привлечь внимание к вопросу национальной идентичности и независимости Румынии, передает РИА «Новости».

    Шошоакэ вместе с соратниками жестко высказалась о праздновании дня Европы. По ее словам, страна должна отмечать не этот европейский праздник, а день независимости Румынии. Политик отметила, что в рамках этой акции «хотела получить свою часть Европы, забрать свою Румынию».

    «Мы должны отмечать не день Европы, а день независимости Румынии. Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство дня Европы, давайте праздновать свои вещи», – заявила Шошоакэ в соцсетях.

    Она также подчеркнула, что вместо этого румыны чтят Европу, которая «ногами попирает» Румынию.

    Ранее сообщалось, что молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Диана Шошоакэ намеренно испортила избирательный бюллетень на выборах президента Румынии в знак протеста. Политик также обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину для нормализации отношений. В соседней Польше кандидат в президенты Гжегож Браун публично растоптал флаг Европейского союза.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Каллас: В ЕС обсудят темы для возможных переговоров с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры иностранных дел Евросоюза в конце мая проведут консультации по поводу возможных тем для переговоров с российской стороной, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Нам сначала (перед переговорами) нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча (в конце мая), на которой мы обсудим предложения», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    Отмечается, что встреча глав МИД ЕС пройдет 27-28 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о готовности Брюсселя к диалогу при благоприятных обстоятельствах.

    В феврале Каллас обещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта.

    Комментарии (4)
    10 мая 2026, 15:58 • Новости дня
    В Германии оценили предложение Путина о посредничестве Шредера

    Немецкий политик назвала большим жестом идею Путина о посредничестве Шрёдера

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива Москвы привлечь бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера к переговорам с Евросоюзом дает шанс вывести двусторонние отношения из глубокого кризиса, заявила внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен.

    Предложение президента России Владимира Путина сделать экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера посредником на возможных переговорах Москвы и Евросоюза заслуживает поддержки. Такое мнение выразила внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен, передает ТАСС.

    «Я считаю предложение достойным того, чтобы приветствовать, поскольку это привносит движение в германо-российские отношения», – заявила политик.

    Она напомнила, что бывший глава правительства Германии ранее уже выражал готовность выступить посредником в украинском конфликте.

    По словам эксперта, в условиях нынешнего безмолвия со стороны Берлина возобновление диалога имеет критическое значение. Она подчеркнула, что инициатива российского лидера является большим жестом, указывающим на возможность продвижения к мирным переговорам при участии Шрёдера.

    Прекращение боевых действий стало бы отличной новостью для всей Европы, добавила представитель партии BSW.

    Дагделен также отметила, что двусторонние отношения Германии и России сейчас находятся на самом низком уровне: «На мой взгляд, отношения Германии и России в низшей точке. Это плохо для Германии, плохо для Европы», – сказала она.

    Подобная ситуация, по мнению политика, крайне опасна. При этом она обратила внимание, что в отличие от Берлина, Соединенные Штаты в последнее время все чаще делают ставку на диалог с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    В правительстве Германии отклонили эту инициативу российского лидера.

    Депутат Севим Дагделен накануне посетила торжественный прием в посольстве России по случаю Дня Победы.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 08:15 • Новости дня
    Аналитик Меркурис констатировал провал антироссийской политики Запада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Слова президента Владимира Путина об украинском урегулировании и отношениях с Евросоюзом продемонстрировали крах попыток западных стран ослабить Москву, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Высказывания российского лидера ясно указывают на провал этой стратегии, сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    «Политика по нанесению поражения России провалилась и не дала результатов, которые от нее ожидали», – подчеркнул аналитик.

    Он добавил, что глава государства четко изложил бескомпромиссную позицию по разрешению украинского кризиса и возможностям нормализации диалога с западными странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Правительство Германии отклонило это предложение российского лидера. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала инициативу Москвы.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Глава минобороны Германии Писториус без объявлений приехал в Киев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр обороны Германии Борис Писториус совершил неанонсированную поездку в украинскую столицу для обсуждения вопросов расширения взаимодействия в производстве вооружений, сообщают информационные агентства.

    Глава немецкого оборонного ведомства прибыл в Киев, чтобы обсудить углубление сотрудничества в сфере производства оружия, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Поездка не анонсировалась заранее из соображений безопасности.

    «Германия и Украина – стратегические партнеры, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это открывает возможности для реализации множества новых проектов», – заявил Писториус.

    По словам министра, основной упор будет сделан на совместную разработку передовых беспилотных систем различных радиусов действия. Особое внимание планируется уделить созданию возможностей для нанесения глубоких ударов. Немецкое правительство намерено способствовать созданию совместных с Украиной оборонных предприятий.

    Для поддержки разработчиков инновационных решений будет использоваться платформа Brave One. С февраля 2022 года Берлин направил Киеву около 39 млрд евро гуманитарной и 55 млрд евро военной помощи.

    В мае прошлого года Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    Европейские газовые хранилища заполнились более чем на треть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Показатель заполненности газовых резервуаров в странах Европейского союза преодолел отметку в 35%, составив порядка 35 млрд кубометров топлива.

    К десятому мая текущего года резервуары европейских государств оказались заполнены на 35,05%, передает ТАСС.

    Эти показатели рассчитаны на основе статистики ассоциации Gas Infrastructure Europe.

    Общий объем энергоносителя в подземных хранилищах европейских столиц оценивается примерно в 35 млрд кубических метров.

    При этом чистая разница между закачкой и отбором топлива с начала летнего сезона в апреле 2026 года уже превысила семь млрд кубических метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая страны Евросоюза пополнили свои подземные резервуары более чем на 6 млрд кубометров газа. В середине марта уровень запасов в европейских хранилищах опускался ниже 29%.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 20:29 • Новости дня
    Frontex предупредило о грядущем наплыве контрабандного оружия с Украины

    Пограничное агентство ЕС спрогнозировало рост контрабанды оружия с Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Окончание украинского конфликта грозит Европе масштабным наплывом контрабандного оружия, которое может оказаться в арсенале террористов и криминальных группировок, заявил один из исполнительных директоров пограничного агентства Евросоюза Frontex Ларс Гердес.

    Риск незаконного оборота арсеналов многократно возрастет после завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    Исполнительный директор пограничного агентства Евросоюза Frontex Ларс Гердес подчеркнул, что ситуация создаст прямую угрозу безопасности региона.

    «Я считаю, что риск особенно высок после режима прекращения огня или мира. Тогда в стране будет огромное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, а также много людей, которым нужны деньги. Это может стать проблемой безопасности для Европы», – заявил он каналу Welt.

    Современные боевые системы рискуют оказаться в руках террористов и организованных преступных группировок. Европейские силовики уже начали подготовку к грядущему кризису.

    Главный комендант полиции Польши Марек Боронь ранее сообщал о неизбежном росте преступности. Варшава ожидает увеличения объемов контрабанды и наплыва бывших украинских военных с нарушениями психики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти готовятся к масштабному нелегальному ввозу оружия с украинской территории после завершения боевых действий.

    Криминальные структуры в странах Восточной Европы массово закупают военную технику из Сумской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Украину одним из крупнейших мировых центров нелегальной торговли вооружениями.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Красный Крест посетил тысячи военнопленных в России и на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Международного комитета Красного Креста с февраля 2022 года посетили восемь тысяч военнопленных. Встречи проходили как на территории России, так и на Украине.

    «Нам удалось посетить восемь тысяч военнопленных с начала конфликта по обе стороны, но преимущественно на Украине. То есть большая часть тех, кого мы посетили – российские военнопленные», – заявила глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб, передает РИА «Новости»

    Она добавила, что общение с пленными проходит на регулярной основе. Более точные данные о количестве посещенных людей Машлаб раскрывать отказалась, сославшись на строгую конфиденциальность этой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинская сторона направила России перечень военнослужащих для масштабного обмена. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских пленных. До этого Международный комитет Красного Креста решил адресно посещать россиян на украинской территории.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против российских детских центров и училища Минобороны

    ЕС ввел санкции против «Орленка» и Нахимовского военно-морского училища

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение о введении санкций против ряда российских образовательных и детских учреждений.

    В черный список попали Нахимовское военно-морское училище Минобороны России, региональное отделение ДОСААФ в Севастополе, а также пять детских центров, включая Всероссийский центр «Алые паруса» в Евпатории и «Орленок» в Туапсе, передает ТАСС.

    В Брюсселе обвиняют эти организации в размещении детей, якобы эвакуированных из зоны боевых действий на Украине в начале спецоперации, что в Евросоюзе называют «незаконной депортацией».

    Европейским компаниям и общественным организациям теперь запрещено поддерживать с этими российскими юрлицами какие-либо финансовые отношения. Активы указанных организаций, если таковые будут обнаружены на счетах в банках Евросоюза, подлежат немедленной заморозке.

    В апреле ЕС ввел санкции против главы Эрмитажа Михаила Пиотровского.

    В прошлом году ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Натальи Виртуозовой.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    ЕК: Киев получил 9,1 млрд евро в июне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    До конца второго квартала европейские власти направят украинской стороне крупный финансовый транш, большая часть которого пойдет на военные нужды и закупку беспилотников, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

    Европейский союз планирует перевести Киеву 9,1 млрд евро из общей программы финансирования в размере 90 млрд евро, сказал Уйвари, передает ТАСС.

    «Из этих денег 5,9 млрд евро пойдут на военные нужды и 3,2 млрд – на макрофинансовую помощь», – пояснил он.

    Также представитель ЕК пояснил, что первый военный транш направят на закупку беспилотников для армии на Украине. В настоящее время ведомство уже работает над программами приобретения оружия под следующие денежные переводы.

    В апреле послы стран Евросоюза согласовали выделение киевским властям кредита в размере 90 млрд евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала перечисление Киеву 6 млрд евро на создание дронов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова посоветовала властям Британии вызвать санитаров из-за новых санкций
    Будапешт намерен ликвидировать зависимость от российских энергоносителей
    В МИД сообщили о попытках недружественных стран сорвать сентябрьские выборы
    Минобрнауки сообщило о введении «дня тишины» при приеме в вузы
    ВСУ перебросили в Харьковскую область элитные подразделения с наемниками
    Кандидат от АдГ Штадткевиц стал бургомистром в Германии
    Внебиржевой курс доллара упал ниже 74 рублей

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Перейти в раздел

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выплаты многодетным семьям в 2026 году: как оформить, новые льготы и индексация пособий

      В 2026 году в России действует расширенная система поддержки семей с тремя и более детьми. Перечень федеральных выплат и льгот для многодетных семей охватывает денежные пособия, налоговые вычеты, жилищные субсидии и дополнительные региональные меры. Разберем, что положено за третьего и последующих детей и как многодетная семья может оформить все полагающиеся выплаты.

    • Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

      Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трехзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    Перейти в раздел

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации