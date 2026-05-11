Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса

Ереван многое делает для того, чтобы обеспечить победу партии премьера Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Любопытно, что в случае с Молдавией ставка делалась на диаспору, проживающую в Европе. Но с Арменией дела обстоят иначе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее ЦИК Армении подтвердил, что не будет открывать избирательные участки за пределами страны.
«Власти сознательно отсекли диаспору, проживающую за пределами страны. Это при том, что большая часть выходцев из Армении проживает именно в России. Так что фактически мы можем говорить о нарушении прав значительной части граждан республики», – говорит политолог Владимир Корнилов.
Спикер также обратил внимание на то, «как меняются правила, на которых основан западный мир». «Когда речь шла, скажем, о выборах в Молдавии и в ЕС понимали, что решающий проевропейский выбор может сделать диаспора, проживающая в Европе, все настаивали на обязательной необходимости открыть участки за рубежом», – приводит пример аналитик.
Но когда речь заходит об армянской диаспоре, проживающей в России, Запад говорит, что отсутствие возможности волеизъявления – это норма и только так можно «избежать злоупотреблений». «На этом фоне я допускаю, что если выборы будут выглядеть очевидно сфальсифицированными, Москва хорошенько задумается, стоит ли вообще их признавать», – предположил собеседник.
В целом ситуация в Армении сейчас достаточно напряженная, говорит он. Аресты, препоны для оппозиции – все это делается для того, чтобы обеспечить победу партии Никола Пашиняна. «При этом для России не важно, кто именно будет премьером республики. Вопрос лишь в том, чтобы выборы не превращались в фарс. И с этим, на мой взгляд, сейчас есть определенные проблемы», – посетовал Корнилов.
«Ввиду этого наша страна могла бы как можно активнее выражать свою обеспокоенность происходящим, обращать на это внимание мировой общественности и попытаться добиться того, чтобы все граждане Армении могли реализовать свое право на предстоящих выборах», – заключил политолог.
Участие в предстоящих парламентских выборах потребует обязательного физического присутствия избирателей на территории Армении, страна не будет открывать избирательные участки за рубежом, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Седа Гукасян.
По ее словам, это связано с изменениями, внесенными в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. При этом для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей сделано исключение.
Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня. Напомним, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока.