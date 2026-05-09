Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.2 комментария
Немецкий политик назвала проигравшими тех, кто не празднует День Победы
Немецкий политик Дагделен назвала проигравшими тех, кто не празднует День Победы
Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен посетила прием в российском посольстве, заявив о проигрыше тех, кто отказывается отмечать День Победы.
Представитель партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен посетила торжественный прием в посольстве России в Берлине, передает РИА «Новости». Мероприятие было организовано по случаю празднования Дня Победы.
«Тот, кто сегодня не празднует, проиграл!» – написала политик в соцсети. Свою публикацию она сопроводила фотографиями с мероприятия, на которых запечатлена вместе с коллегами.
На снимках присутствуют бывший депутат бундестага Клаус Эрнст и депутат саксонского ландтага Ульф Ланге. Последний прикрепил к своему пиджаку георгиевскую ленточку и ленту в цветах российского триколора.
Дагделен также добавила к своему посту слова благодарности на четырех языках, включая русский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил о приглашении российских дипломатов на памятные мероприятия в ФРГ.
Российская дипломатическая миссия потребовала от германской стороны снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы публично попросил прощения за преступления фашизма на русском языке.