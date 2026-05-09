Немецкий политик Дагделен назвала проигравшими тех, кто не празднует День Победы

Tекст: Мария Иванова

Представитель партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен посетила торжественный прием в посольстве России в Берлине, передает РИА «Новости». Мероприятие было организовано по случаю празднования Дня Победы.

«Тот, кто сегодня не празднует, проиграл!» – написала политик в соцсети. Свою публикацию она сопроводила фотографиями с мероприятия, на которых запечатлена вместе с коллегами.

На снимках присутствуют бывший депутат бундестага Клаус Эрнст и депутат саксонского ландтага Ульф Ланге. Последний прикрепил к своему пиджаку георгиевскую ленточку и ленту в цветах российского триколора.

Дагделен также добавила к своему посту слова благодарности на четырех языках, включая русский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил о приглашении российских дипломатов на памятные мероприятия в ФРГ.

Российская дипломатическая миссия потребовала от германской стороны снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы публично попросил прощения за преступления фашизма на русском языке.