Фицо пообещал Путину восстановить работу межправкомиссии России и Словакии
В ходе переговоров в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал предоставить президенту России Владимиру Путину подробную информацию о шагах по восстановлению Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
«Я хочу предоставить Вам информацию, уважаемый господин президент, где мы находимся относительно межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и какие шаги мы предприняли», – заявил Фицо.
Кроме того, глава правительства Словакии подчеркнул намерение затронуть «серьезные вопросы» между двумя странами. По его словам, нынешняя встреча – возможность напрямую обсудить важные темы в двусторонних отношениях и обозначить дальнейшие шаги.
В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.
Также Владимир Путин подтвердил готовность Москвы обеспечивать Словакию всеми необходимыми энергоресурсами.