Фицо пообещал Путину восстановить работу межправкомиссии России и Словакии

Фицо пообещал Путину представить шаги по возобновлению межправкомиссии

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал ознакомить президента России Владимира Путина с инициативами по возобновлению работы Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает РИА «Новости».

«Я хочу предоставить Вам информацию, уважаемый господин президент, где мы находимся относительно межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и какие шаги мы предприняли», – заявил Фицо.

Кроме того, глава правительства Словакии подчеркнул намерение затронуть «серьезные вопросы» между двумя странами. По его словам, нынешняя встреча – возможность напрямую обсудить важные темы в двусторонних отношениях и обозначить дальнейшие шаги.

В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

Также Владимир Путин подтвердил готовность Москвы обеспечивать Словакию всеми необходимыми энергоресурсами.