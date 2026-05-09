Новак: Сроки компенсаций перепроизводства нефти в ОПЕК+ не менялись
Графики компенсаций излишне добытой нефти странами ОПЕК+ остаются прежними, а новые соглашения с нефтяниками о поставках топлива будут действовать весь 2026 год, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Сроки и графики компенсаций ранее допущенного перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+ не подвергались изменениям, передает РИА «Новости». Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Нет, сроки компенсаций никто не менял, графики не менялись. Мы обсуждали только увеличение квот, что, в свою очередь, дает возможность как раз в рамках повышенных квот ускорить компенсации тем странам, которые должны компенсировать излишние объемы, которые были добыты», – заявил вице-премьер журналистам.
Кроме того, Новак рассказал о подготовке соглашений с нефтяными компаниями по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок. По его словам, документы пока находятся в стадии подписания, так как соответствующее постановление правительства уже выпущено, и Минэнерго активно работает с участниками рынка. Ожидается, что эти договоренности будут действовать на протяжении всего 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак подтвердил намерение России продолжить сотрудничество с ОПЕК+.
Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из этого альянса с 1 мая 2026 года.