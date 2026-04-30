Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.
Новак заявил о сохранении участия России в ОПЕК+
Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК+, считая этот механизм эффективным для регулирования нефтяного рынка.
Как заявил Новак на полях Кавказского инвестиционного форума, Россия не планирует выходить из соглашения ОПЕК+, передает РИА «Новости».
«Мы как крупнейшая страна – производитель нефти – не собирается выходить из этой кооперации», – заявил Новак, отвечая на вопрос о возможном выходе России из организации.
Новак подчеркнул, что механизм ОПЕК+ эффективен и помогает сглаживать риски для мирового нефтяного рынка во время кризисов. По его словам, сотрудничество в рамках группы позволяет поддерживать стратегические инвестиции, развивать отрасль и выстраивать постоянное взаимодействие между странами-участниками.
Между тем стало известно, что ОАЭ с 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+, об этом сообщило государственное информационное агентство WAM. Как пояснила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели, решение принято на основе долгосрочного экономического видения страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность прекращения участия России в данном формате.
Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков спрогнозировал выгоду Москвы от сложившейся ситуации.