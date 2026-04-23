Цена нефти Brent на ICE поднялась выше 107 долларов

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 7 апреля 2026 года превысила 107 долларов за баррель. Согласно данным торгов на 20:42 по московскому времени, цена Brent увеличилась на 5,05% и достигла 107,06 доллара за баррель.

Позднее, к 20:47 по московскому времени, нефть Brent ускорила рост, достигнув уровня 107,33 доллара за баррель, что соответствует увеличению на 5,32%. Одновременно с этим, стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в июне 2026 года выросла на 5,8% и составила 98,35 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, доля доллара в мировых расчетах через SWIFT в марте достигла самого высокого уровня с 2023 года и превысила 51%.

Премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что Европа понесет значительные потери без импорта российской нефти, особенно на фоне конфликта вокруг Ирана.

