МИД Индии назвал Россию надежным поставщиком нефти и отметил непостоянство США

Глава МИД Индии Джайшанкар: Россия является надежным поставщиком нефти

Tекст: Антон Антонов

Министр принял участие в финском форуме Kultaranta Talks. «Смотрите, мы начали покупать российскую нефть в значительном объеме только в 2022 году. Зайти на этот рынок нас вынудили обстоятельства», – приводит слова Джайшанкара РИА «Новости».

Он заявил: «Россияне [все это время] были стабильными поставщиками, потому что они выставляют груз на продажу, и вы идете и покупаете ту нефть, которая наиболее доступна и у которой самая приемлемая цена».

Глава индийского внешнеполитического ведомства напомнил, что ранее США сами просили Индию наращивать закупки российской нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок. По его словам, в прошлом году Вашингтон ввел санкции против Индии за покупку нефти из России, а затем снял ограничения на эту нефть.

Он отметил при этом, что здесь не стоит говорить о каких-либо высоких принципах. Он добавил, что, когда санкции то вводят, то снимают по удобству, всем становится очевидна суть происходящего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после смягчения санкций США Индия существенно увеличила закупки российской нефти.

Индийские власти заявили о независимости от разрешений других стран при покупке нефти в России.

Министерство финансов США выдало Индии временное разрешение на покупку российской нефти.

В феврале госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия пообещала не покупать нефть из России.