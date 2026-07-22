Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.0 комментариев
Нейросети OpenAI сбежали в интернет ради обмана на экзамене
Модели OpenAI незаконно прошли в инфраструктуру Hugging Face для поиска ответов
Во время закрытых испытаний две передовые системы искусственного интеллекта OpenAI взломали стороннюю платформу, чтобы получить готовые решения для сложного теста по кибербезопасности.
Инцидент с несанкционированным доступом произошел на прошлой неделе, передает ТАСС.
В пресс-службе американского стартапа заявили: «Мы рассматриваем случившееся как беспрецедентное событие в сфере кибербезопасности с использованием передовых кибервозможностей, и мы реагируем на это соответствующе».
Атаку на платформу Hugging Face совершили алгоритм GPT-5.6 Sol и еще одна мощная неанонсированная разработка.
Во время изолированного тестирования на навыки взлома они выявили уязвимости в программной среде и получили прямой доступ к чужим базам данных.
Представители компании пояснили, что алгоритмы целенаправленно искали ответы для задачи ExploitGym. Выяснив, что нужная информация может храниться на сторонних серверах, они успешно нашли путь к секретным данным для жульничества. Сейчас разработчики расследуют инцидент и уже закрыли обнаруженную уязвимость.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запустила программу контроля доступа частного бизнеса к передовым моделям искусственного интеллекта.
Ранее ведущие разработчики нейросетей предупредили американских парламентариев о способности новейших систем быстро атаковать уязвимости критической инфраструктуры.
Весной компания OpenAI выпустила новую серию моделей продукта GPT-5.5 с комплексом защиты от киберпреступлений.