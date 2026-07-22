На топливном рынке заметно первое облегчение

Tекст: Ольга Самофалова

Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Кабмин продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.

«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты, и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», – сказал Новак по итогам совещания.

Речь идет, в частности, о запрете экспорта топлива, дополнительном насыщении рынка за счет импорта, увеличении объемов производства, а также переносе сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на более поздний период. Эти шаги, как отметил Новак, направлены на то, чтобы увеличить поставки топлива на внутренний рынок.

«В последние месяцы Россия столкнулась с очень серьезным вызовом в топливной сфере, который мог бы дестабилизировать экономику на долгое время. Купировать угрозы помогли своевременные усилия руководства страны и регионов. Их решения направлены на обеспечение топливом всех социально значимых объектов, служб, отвечающих за жизнь и комфорт людей по всей стране», – заявил Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

Особенное внимание он уделил ремонтным бригадам, которые, по его словам, совершают настоящий трудовой подвиг на российских НПЗ. «Аварийные бригады, инженеры, сварщики, монтажники, другие профильные специалисты сделали возможным введение предприятий в строй в кратчайшие сроки. Они заслуживают самой высокой оценки общества, государственных наград и поощрений. В некотором смысле они совершили настоящий трудовой подвиг», – заметил депутат.

«В итоге ситуация в топливной сфере в России заметно улучшилась. Государству удалось преодолеть как физические последствия атак, так и панические настроения, которые пытались разогнать в публичной среде», – резюмировал парламентарий.

Однако складывать руки еще рано. По словам вице-премьера, в отдельных субъектах РФ ситуация остается напряженной. Правительство совместно с нефтяными компаниями продолжает в ручном режиме прорабатывать дополнительные поставки нефтепродуктов в проблемные регионы, говорит Новак.

Одним из ключевых вопросов является обеспечение топливом агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Правительство подтвердило балансы поставок для каждого региона и закрепило объемы отгрузки за конкретными нефтяными компаниями. Координацией взаимодействия между поставщиками топлива и сельхозпредприятиями занимаются региональные операторы.

В России с начала июля уже стартовала уборочная кампания. «На юге и в Поволжье уже необходимо приступать к активному сбору урожая, в августе-сентябре придет срок сбора в центральной части страны и Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. В ближайшие недели крайне важно обеспечить топливом уборочную технику в Южном и Приволжском федеральных округах», – говорит Алла Юрова, старший директор рейтингов нефинансовых компаний рейтинговой службы НРА.

По ее словам, урожай нужно собирать вовремя, в установленные агротехнические сроки – это примерно в течение 10 дней с момента достижения культурой зрелости, в противном случае качество урожая может существенно снизиться.

«Если локальный дефицит топлива сохранится еще на несколько недель, то сбор урожая в этом сельскохозяйственном году может оказаться ниже запланированного. Это окажет негативное влияние на экспорт сельхозпродукции и предложение кормовых культур животноводческим комплексам, что угрожает закручиванием инфляционной спирали по продуктам питания»,

– предупреждает Юрова.

Кроме того, сами аграрии столкнутся с недополучением прибыли. «Результаты летних работ кормят аграриев целый год. При этом агропромышленные компании сейчас уже и так находятся под давлением накопленного роста затрат и процентных расходов», – говорит собеседник. Дефицит топлива сильно осложнит ситуацию и устойчивость аграриев.

Поэтому прямые переговоры с нефтяными компаниями и приоритетный порядок поставок топлива аграриям в качестве меры от государства – это рабочий вариант. На прошлой неделе власти нескольких регионов Южного федерального округа сообщили об улучшении ситуации с обеспечением топлива, однако о полном преодолении вызова говорить еще рано, говорит Юрова.

Заявление Новака о частичной стабилизации на рынке топлива – это важный сигнал перед заседанием Банка России 24 июля. «Это умеренно позитивный сигнал для ЦБ РФ, но вряд ли достаточный для снижения ключевой ставки. Потому что регулятору важно не только само наличие топлива, но и его цена», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

С 7 по 13 июля бензин и дизтопливо подорожали в среднем на 2,3% и 3,2% соответственно. «На этом фоне повышаются цены на транспортные услуги, растут расходы агропрома, что в конечном итоге толкает вверх розничные цены и мешает снижению инфляционных ожиданий. Дополнительный аргумент за паузу ЦБ дали свежие данные по инфляционным ожиданиям бизнеса и населения. Первые выросли с 15,8 до 20,2 процентного пункта после пяти месяцев снижения, а ожидаемый предприятиями рост отпускных цен ускорился с 4,3 до 5,8% в годовом выражении. Ориентиры физлиц в отношении инфляции на горизонте года поднялись с 12,4% до 14,7%.

Для ЦБ это особенно неприятный сигнал, потому что и компании, и граждане готовятся к более быстрому росту цен, поэтому снижать ставку сейчас было бы рискованно»,

– считает Чернов.

Поэтому в эту пятницу эксперт ждет сохранения ключевой ставки на отметке 14,25% по итогам заседания ЦБ. «Стабилизация поставок снижает риск дальнейшего обострения и практически убирает необходимость повышения ставки, но регулятор должен несколько недель подряд фиксировать нормализацию ценовой динамики. Если бензин перестанет дорожать, это станет одним из аргументов для осторожного снижения ставки на следующих заседаниях», – прогнозирует Чернов.