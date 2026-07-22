Песков сообщил об участии России в американском саммите G20

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Наше участие в этом саммите будет на высоком уровне, будет эффективное и деятельное», – сказал официальный представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что председательствующей стороной выступают Соединенные Штаты.

Полноценные персональные приглашения для визита не требуются, поскольку организаторы ожидают представителей всех стран-участниц на выбранном ими уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона выразила желание видеть президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами.

МИД связал уровень главы российской делегации на мероприятии с гостеприимством США.

В апреле Песков отмечал, что вопрос о личном присутствии президента России Владимира Путина на G20 открыт.