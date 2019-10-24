У Трампа нашелся «тайный» источник информации об Украине

У главы американского государства Дональда Трампа есть «тайный» канал получения информации об Украине, сообщили источники в администрации и Конгрессе США.

Источники New York Times утверждают, что Трамп тайно получает информацию от помощника в Совете национальной безопасности Белого дома Кэшьяпа Пателя. Патель курирует вопросы противодействия терроризму, формально он не имеет отношения к работе с Украиной.

Утверждается, что именно эта информация, а не брифинги СНБ формируют представления Трампа об Украине, передает ТАСС.

О «тайном» канале стало известно из показаний Фионы Хилл, которая работала старшим директором СНБ по России. Она рассказал конгрессменам о подозрениях в адрес Пателя, которого за глаза стали называть «директором по Украине».

NYT утверждает, что Патель прежде занимался дискредитацией разбирательства данных о якобы имевшем место «сговоре» Трампа с Москвой. В частности, он изучал информацию об ответственности Киева за распространение слухов о причастности России к «вмешательству» в американские выборы.

Напомним, сообщалось, что администрация Трампа неоднократно пыталась сократить выплаты Украине.

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