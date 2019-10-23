Стало известно о попытках администрации Трампа сократить выплаты Украине

Администрация президента США Дональда Трампа неоднократно пыталась сократить выплаты Украине и другим странам в рамках программ помощи в борьбе с коррупцией, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на документы Белого дома.

Издание сообщает, что при составлении проекта бюджета на 2019 год администрация Трампа просила урезать помощь Киеву с 30 до 13 млн долларов по программе стимулирования реформ судебной системы и антикоррупционных ведомств, но Конгресс отклонил этот запрос. Тем не менее в заявке на 2020 год Белый дом вновь предложил сократить сумму до 13 млн долларов, передает ТАСС.

Отмечается, что подобные запросы администрация президента направляла и по другим программам помощи, в которых участвует Киев.

Газета отмечает, что эти действия идут вразрез с заявлениями Трампа и представителей Белого дома о том, что США серьезно обеспокоены уровнем коррупции на Украине.

«Мне нет дела до политики, я беспокоюсь о коррупции. А здесь все дело именно в коррупции», – приводит издание высказывание Трампа.

Напомним, в сентябре Дональд Трамп заявил, что США намерены задерживать выделение средств Украине, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад.

Пентагон утверждал, что США при решении вопроса о военной помощи намерены оценивать прогресс Украины в борьбе с коррупцией.

В Белом доме также отметили, что решение о приостановке помощи Киеву связано с коррупцией среди украинских чиновников.