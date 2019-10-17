Белый дом объяснил нежелание отправлять деньги на Украину

Решение о приостановке помощи Вашингтона Киеву связано с коррупцией среди украинских чиновников, а также с нежеланием Европы оказывать поддержку, заявил и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

«Это коррумпированное место, все об этом знают. Я не хочу отправлять туда кучу денег, чтобы они [украинские чиновники] их потратили, либо [эти средства] осели в их карманах. Кроме того, я не уверен, что другие европейские страны помогают им», – передает его слова ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены задерживать выделение средств Украине, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад, на что в ЕС заявили о «беспрецедентном объеме» предоставленной Украине помощи.

Пентагон также утверждал, что США при решении вопроса о военной помощи намерены оценивать прогресс Украины в борьбе с коррупцией.