Трамп приостанавливает выделение средств Украине до выполнения условий

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны.

«Я приостановлю (выделение средств) снова и буду приостанавливать, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине. Потому что они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?» – сказал Трамп на Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».

Американский лидер добавил, что финансовую помощь Украине должен оказывать в первую очередь Евросоюз, а не США, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти США планируют дополнительно выделить Украине 141,5 млн долларов, которые пройдут в рамках программы инициативы по оказанию помощи в области безопасности.

До этого издание Politico сообщало, что Трамп отдал распоряжение о проведении пересмотра военной помощи Украине со стороны США – он хотел убедиться, что 250 млн долларов, которые выделили в качестве военной помощи, используются наилучшим образом.