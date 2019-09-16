Пентагон собрался дополнительно выделить Украине 141,5 млн долларов

Власти США планируют дополнительно выделить Украине 141,5 млн долларов, которые пройдут в рамках программы инициативы по оказанию помощи в области безопасности, сообщил представитель Пентагона.

«Эти 141,5 млн долларов (предполагаются) отдельно от 250 млн долларов на Инициативу по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и сейчас обсуждаются», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, в конгресс уже направлен запрос на выделение суммы.

С учетом этих денег общий объем помощи Украине составит 1,6 млрд долларов.

Издание Politico ранее сообщило, что Трамп отдал распоряжение о проведении пересмотра военной помощи Украине со стороны США – он хотел убедиться, что 250 млн долларов, которые выделили в качестве военной помощи, используются наилучшим образом.

Конгресс США заявил, что восстановит предоставление Украине финансовой помощи в размере 250 млн долларов.