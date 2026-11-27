При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.

В нашем моральном языке произошла катастрофа, и при этом осталась совершенно незамеченной. В результате мы живем в мире на руинах, где все слова из морального словаря нам знакомы, но их глубинное содержание совершенно не понятно.

Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.

Пенсионные накопления россиян меняют прописку Госдума приняла в первом чтении законопроект о конвертации пенсионных накоплений в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это значит, что с 1 апреля 2027 года, если закон будет принят, сформированные пенсионные накопления россиян автоматически переведут в Программу долгосрочных сбережений. Что это значит на практике? Подробности Перейти в раздел

СНГ готовится выйти за привычные границы За 35 лет существования СНГ прошло путь от механизма сохранения связей между бывшими советскими республиками до площадки международного сотрудничества. Теперь к его работе могут присоединиться Иран, Сербия и Монголия. Расширить географию взаимодействия позволит новый формат СНГ+. Чем он интересен и какие возможности открывает? Подробности Перейти в раздел

Зачем понадобился особый паек для штурмовиков и разведчиков «Пищевые таблетки» из научной фантастики, поддерживающие силы бойца весь день, перестали быть вымыслом. В российских войсках завершились испытания новых сухих пайков для штурмовиков и разведчиков. Как был создан и из чего состоит этот индивидуальный рацион питания (ИРП) и какие преимущества он дает на передовой? Подробности Перейти в раздел

Милитаризация Польши загоняет страну в долговую яму Польша взяла курс на масштабную милитаризацию, рассчитывая создать сильнейшую армию Европы. Однако за военные амбиции приходится расплачиваться растущим госдолгом и рекордным бюджетным дефицитом. Международные рейтинговые агентства уже пересматривают оценки польской экономики, а Варшава вынуждена экономить даже на финансировании поставок оружия Украине. Насколько устойчив курс на военное лидерство, если экономическая база страны испытывает все большее давление? Подробности Перейти в раздел

Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности Перейти в раздел

Урсула выдвинула России ультиматум Заседание Совета ЕС, состоящего из глав государств и правительств Евросоюза, завершилось победой «ястребов». Украина получит деньги на 2027 год, а России выдвинули новые условия для начала переговоров.

Кто помог Украине в Ливии Правительство восточной части Ливии пообещало призвать Украину к ответу за охоту на российские корабли и удар беспилотников по порту Бенгази. Обещают привлечь ООН. А смысл в этом есть?

Мерц придумал для России «кнут» и «пряник» Власти Германии подтвердили финансирование армии Украины на следующий год. Но при этом канцлер Фридрих Мерц захотел переговоров с Россией. В чем тактика Берлина? Перейти в раздел