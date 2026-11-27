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Новак анонсировал запуск первого блока АЭС «Аккую» в декабре
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что начало пуска первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции запланировано на декабрь этого года.
«Конечно, важнейшее направление сегодня – это формирование в Турции с помощью России атомной энергетики. Как известно, реализуется флагманский проект по строительству атомной электростанции «Аккую». Работы ведутся на четырех блоках, и в этом году ожидается начало запуска уже в декабре первого блока в эксплуатацию», – цитирует Новака ТАСС.
Он также отметил, что между странами обсуждалось вхождение турецких компаний в проект. В настоящее время ведется работа в этом направлении, и вице-премьер поблагодарил турецких партнеров за создание первых условий для реализации проекта.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что турецкие компании проявляют большой интерес к вхождению в уставный капитал проекта АЭС «Аккую», с ними ведется предметный диалог. АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция в Турции, сооружается госкорпорацией «Росатом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил о проведении консультаций с Новаком по вопросам реализации проекта АЭС «Аккую» и сотрудничества в газовой сфере.
В воскресенье председатель совета директоров АО «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко заявил о начале подготовки второго энергоблока строящейся в Турции атомной электростанции к пусконаладочным операциям.
В середине месяца гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил о поступлении первого электричества со строящейся АЭС «Аккую» в энергосистему Турции в январе или феврале.