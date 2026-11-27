Tекст: Алексей Дегтярёв

«Конечно, важнейшее направление сегодня – это формирование в Турции с помощью России атомной энергетики. Как известно, реализуется флагманский проект по строительству атомной электростанции «Аккую». Работы ведутся на четырех блоках, и в этом году ожидается начало запуска уже в декабре первого блока в эксплуатацию», – цитирует Новака ТАСС.

Он также отметил, что между странами обсуждалось вхождение турецких компаний в проект. В настоящее время ведется работа в этом направлении, и вице-премьер поблагодарил турецких партнеров за создание первых условий для реализации проекта.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что турецкие компании проявляют большой интерес к вхождению в уставный капитал проекта АЭС «Аккую», с ними ведется предметный диалог. АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция в Турции, сооружается госкорпорацией «Росатом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил о проведении консультаций с Новаком по вопросам реализации проекта АЭС «Аккую» и сотрудничества в газовой сфере.

В воскресенье председатель совета директоров АО «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко заявил о начале подготовки второго энергоблока строящейся в Турции атомной электростанции к пусконаладочным операциям.

В середине месяца гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил о поступлении первого электричества со строящейся АЭС «Аккую» в энергосистему Турции в январе или феврале.