Tекст: Вера Басилая

Захарова обличила корыстные мотивы киевского руководства, передает РИА «Новости».

«Простые украинцы гибнут За что? За золотые унитазы Тимура Миндича? Элитные украшения Елены Зеленской? За то, чтобы вся эта кучка проходимцев на Украине могли выезжать за рубеж и веселиться там?» – задалась вопросом дипломат.

Она добавила, что украинская элита переводит наворованные миллиарды за границу для своих детей и открыто насмехается над согражданами. Примечательно, что осенью 2025 года украинское антикоррупционное бюро обвинило упомянутого бизнесмена Миндича и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова в махинациях в сфере энергетики.

Кроме того, Захарова напомнила о невыполненных обещаниях Владимира Зеленского. Во время предвыборной кампании он гарантировал провести беспристрастное расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов. Однако справедливость так и не восторжествовала, а виновные в преступлении чувствуют себя абсолютно свободно.

Напомним, второго мая 2014 года в результате столкновений сторонники госпереворота подожгли здание, где укрывались активисты «антимайдана». Жертвами стали 48 человек, еще более 250 получили травмы. Позже Европейский суд по правам человека признал киевские власти виновными в неспособности предотвратить насилие и спасти людей.

