Tекст: Андрей Резчиков

В среду исполнилось семь лет со дня инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского. Официальная церемония вступления в должность состоялась 20 мая 2019 года в сессионном зале Верховной Рады в Киеве. Зеленский победил во втором туре, набрав 73,22% голосов.

Согласно украинской Конституции, президентский срок длится пять лет и должен был завершиться в мае 2024 года. Однако Зеленский сохраняет власть под предлогом военного положения, введенного в феврале 2022 года, с началом российской специальной военной операции. Официальная позиция Москвы заключается в том, что после истечения полномочий Зеленского (20 мая 2024 года) верховная власть на Украине должна была перейти к парламенту – на основании статьи 112 Конституции. Таким образом, с правовой точки зрения Зеленский утратил легитимность.

Победа Зеленского на выборах была обусловлена колоссальными надеждами избирателей на мир. Он называл прекращение боевых действий в Донбассе своей главной целью. Его предвыборная кампания строилась на резком контрасте с милитаристской риторикой предыдущего президента Петра Порошенко (признан экстремистом), а также на декларациях готовности вести прямые переговоры с руководством России ради достижения мира и возвращения пленных.

Осенью 2019 года состоялся крупный обмен пленными с Россией по формуле «35 на 35». В декабре того же года Зеленский участвовал во встрече лидеров «Нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), где впервые лично встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это была их первая и единственная личная встреча – не считая телефонных переговоров, в ходе которых в 2020 году согласовывались детали перемирия в Донбассе и обмен пленными.

По итогам того саммита было заявлено, что Минские соглашения остаются базисом переговоров, полное прекращение огня должно произойти до конца 2019 года, а украинское законодательство должно быть изменено в соответствии с так называемой формулой Штайнмайера.

Однако реализовать договоренности не удалось. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча в Париже запомнилась «эпатажным переговорным ходом» Зеленского: он потребовал исключить из итогового документа положение о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения, настояв на разведении только на трех участках. Позже Киев не выполнил и это требование.

К 2021 году дипломатические отношения между Россией и Украиной практически полностью прекратились. Попытки Киева организовать новую личную встречу отвергались на том основании, что Украина не выполняет Минские соглашения. В России неоднократно заявляли, что по указке западных кураторов Зеленский отказался от выполнения этих соглашений, которые могли бы урегулировать конфликт дипломатическим путем.

С момента победы Зеленского население Украины сократилось, по разным оценкам, с 40 до 25 миллионов человек. Именно при нем в стране зафиксирована рекордная смертность. В 2024-2026 годах рождаемость упала до экстремально низких показателей: число умерших превышает число родившихся в три-четыре раза. К катастрофической естественной убыли добавляются и прямые боевые потери армии, которые власть пытается восполнить за счет все более жесткой мобилизации.

Особенно после ужесточения правил призыва в 2024-2026 годах методы работы территориальных центров комплектования (ТЦК – украинских военкоматов) стали одной из самых острых тем внутри украинского общества. В народе укоренился термин «бусификация» – силовые задержания мужчин на улицах, в общественном транспорте и на рабочих местах. Соцсети наводнены видео физических столкновений, избиений и незаконного удержания граждан в зданиях ТЦК. Ситуация достигла уровня глубокого социального кризиса.

Однако главные потери Зеленского для страны лежат не только в демографической и социальной плоскостях.

При нем Украина столкнулась с самыми масштабными территориальными и экономическими потерями со времен обретения независимости в 1991 году. Под полный или частичный контроль России перешли Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, которые провели официальные референдумы о вхождении в состав РФ. Таким образом, Украина потеряла контроль примерно над 18-20% своей территории (включая Крым, воссоединившийся с Россией еще в 2014 году).

Сегодня внешний госдолг страны превышает 160 миллиардов долларов. Около половины госбюджета напрямую финансируется за счет грантов и кредитов от США, ЕС и МВФ. В экспертной среде Зеленского называют худшим президентом в истории Украины: его усилия сегодня направлены исключительно на сохранение личной власти и разворовывание страны.

«Владимир Зеленский – это актер Голобородько из сериала "Слуга народа", который победил благодаря запредельному антирейтингу Петра Порошенко. Он пришел к власти на волне усталости от обещаний предшественника прекратить войну и изменить украинскую систему власти, которую потом сам и возглавил», – считает политолог Иван Лизан. Однако, по его словам,

довольно быстро Зеленский стал «гораздо хуже Петра Алексеевича»,

превратившись в «гетмана, который опирается на свою старшину, внешнюю поддержку и легитимацию». Он запустил «биореактор» по превращению жизни и здоровья граждан страны в ресурс, который вместе со своим окружением использует для сохранения политической власти и разворовывания Украины.

Схожей оценки придерживается и политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». «Зеленский останется в истории как Иуда, который предал абсолютно всех. Он абсолютный оборотень с врожденной тягой к деньгам и славе», – добавляет он.

Правозащитница Лариса Шеслер отмечает, что украинцы разочаровывались в каждом президенте страны, «потому что абсолютно все действовали не в соответствии с предвыборными обещаниями». «Но то, что сделал Зеленский, не поддается никакому описанию.

Он разочаровал подавляющее большинство тех, кто голосовал за него.

Он пришел к власти под флагом фильма "Слуга народа", в котором бескорыстный и простой школьный учитель вдруг становится президентом и меняет историю страны. Но именно Зеленский стал самым злостным антигероем за всю историю независимой Украины», – подчеркивает она.

Эксперты сходятся во мнении: именно при Зеленском коррупция приобрела запредельный характер, хотя подобные скандалы случались и раньше – начиная с эпохи Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича. «Коррупция – это один из инструментов, который выточил общий образ Зеленского как предателя, мздоимца, жлоба и разрушителя», – поясняет Скачко. Лизан добавляет: «Зеленский не просто превзошел в этом деле всех – вся его система власти тотально погрязла в клептомании. Украину не спасти от этого, ее можно только демонтировать».

Беспрецедентной, по мнению аналитика, стала и концентрация власти в Офисе президента, хотя тренд на построение суперпрезидентской республики начался еще при Кучме. «Все президенты Украины мечтали подмять под себя страну и передавать власть по наследству,

но Зеленскому удалось сделать это в невиданных масштабах,

воспользовавшись войной. Параллельно он избавился от остатков государственного суверенитета и ввел страну в "Руину" (наиболее тяжелый период в истории этих земель в конце XVII века – прим. газеты ВЗГЛЯД)», – считает Лизан. Шеслер, в свою очередь, подчеркивает, что именно Зеленский отказал людям в праве использовать русский язык как родной. «Фактически в истории Украины не было более последовательного бандеровца, чем якобы пророссийский Зеленский, который своей карьерой артиста и шоумена во многом обязан России», – сказала правозащитница.

По ее словам, даже после завершения СВО не стоит рассчитывать на восстановление демократических институтов на Украине. «Страна не сможет сама восстановить демократическую власть. Именно Зеленскому удалось полностью подавить все оппозиционные течения и партии, взять под контроль олигархов и силовые структуры, став, по сути, неограниченным диктатором. Изменить это будет возможно, только полностью переформатировав само государство», – рассуждает Шеслер.

Особое место в этом ряду занимают решения Зеленского, нанесшие необратимый урон стране. Так, его отказ от мирных договоренностей в Стамбуле в 2022 году, по мнению правозащитницы, повлек катастрофическую демографическую убыль и тяжелейшие последствия для мирного населения.

Скачко добавляет, что согласие Зеленского на использование Западом Украины как полигона для войны «до последнего украинца» стало не менее серьезным ударом. «Народ Украины превратился исключительно в пушечное мясо, расходный материал, который не жалко и который будут использовать до полного истощения – лишь бы нанести хоть какой-то урон России», – резюмирует он.