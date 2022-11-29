Эксперт объяснил позицию Штайнмайера против прекращения огня на Украине

Политолог Кортунов: Штайнмайер пытается реабилитироваться за формулу мира на Украине

В свое время в адрес экс-главы МИД Германии, а ныне президента ФРГ Штайнмайера было много критики за предложенную формулу по урегулированию ситуации на Украине. Теперь он пытается реабилитироваться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Германии выступил против прекращения огня на Украине.

«Риторика, которую мы сегодня слышим со стороны Франка-Вальтера Штайнмайера, может быть своего рода попыткой реабилитироваться. Дело в том, что «формулу Штайнмайера» по примирению в Донбассе в свое время многие критиковали, считая его позицию слишком мягкой и чуть ли не пророссийской», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Теперь президент Германии следует всем принципам политического мейнстрима, что полностью соответствует нынешней геополитической обстановке. Другое дело, что тут встает вопрос справедливости и реальной политики», – отмечает собеседник.

«Отдельного внимания заслуживает вопрос гарантий безопасности Украине. С момента начала спецоперации было предложено множество различных вариантов. В частности, тема поднималась в Стамбуле. Последние предложения, которые были сформулированы бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, имеют уже совсем другую концепцию», – рассуждает эксперт.

«Проблемы по этому вопросу будут возникать не только со стороны Москвы, но и со стороны Запада. Дело в том, что гарантии потребуют неких изменений внутри тех стран, которые эти гарантии могут дать. И я не уверен, что государства сейчас готовы на это пойти. Вероятно, поэтому Штайнмайер и говорит о том, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины и кто мог бы их дать», – заключил Кортунов.

В нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны, заявил президент Германии, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Deutsche Welle.

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Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости», имея в виду воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Президент ФРГ заявил, что такой результат «не может быть целью прекращения огня». «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», – приводит слова Штайнмайера ТАСС.

Президент Германии также заявил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, кто их мог бы дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».

Напомним, что в октябре 2015 года, в бытность главой немецкой дипломатии, Штайнмайер предложил формулу реализации Минских соглашений, получившую имя автора. «Формула Штайнмайера» предполагала мирное урегулирование в Донбассе через местные выборы в ДНР и ЛНР и конституционную реформу на Украине. Реализация «формулы», равно как и соглашений «Минск-2», была сорвана по вине Киева.

В октябре Штайнмайер уже в качестве президента Германии посетил Украину и провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Однако в Spiegel предположили, что кадры из бомбоубежища с президентом Германии были постановочными.

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