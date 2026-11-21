Tекст: Дмитрий Зубарев

Ограничения на полеты на высоте ниже 20 км, введенные минувшей ночью, продлены ориентировочно до 15:00 мск. Причины их введения не уточняются, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Изначально ограничения должны были действовать до 09:00 мск, однако их срок уже продлевался.

Ранее Росавиация сообщила о временных ограничениях на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, которые могут повлиять на маршруты воздушного движения в Калининград и из него.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также информировал о нападении на грузовое судно с применением двух беспилотников в нейтральных водах Финского залива. Экипаж судна эвакуируют, последствия уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Финляндии ввели временные ограничения на полеты воздушных судов над восточной частью Финского залива.

Позже Силы обороны страны ввели ограничения на авиасообщение и морские перевозки из-за угрозы беспилотников.

В тот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нападении двух беспилотников на грузовое судно в нейтральных водах Финского залива.