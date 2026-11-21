19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.0 комментариев
В Забайкалье двое мужчин избили подростка и угнали его машину
СУСК: В Забайкалье двое мужчин избили юношу и отняли машину за 800 тыс. рублей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Забайкалья, которые избили 17-летнего подростка и похитили его автомобиль, сообщает СУСК России по региону.
По данным следствия, вечером 11 ноября двое 30-летних пьяных мужчин обманом выманили молодого человека на лестничную площадку, пишет СК по Забайкальскому краю.
«Возбуждено уголовное дело в отношении двух 30-летних местных жителей. Им предъявлено обвинение по… ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой в крупном размере)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники избили подростка, после чего потерпевший отдал ключи от машины стоимостью 800 тыс. рублей. Мужчины скрылись на угнанном автомобиле, но позже были задержаны полицией и арестованы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Забайкальском крае задержали двух молодых людей за хищение 7 млн рублей у вдовы бойца СВО.
Также Следственный комитет завел уголовное дело после избиения школьницы сверстниками.