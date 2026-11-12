Мошенников задержали за хищение 7 млн рублей у вдовы бойца СВО в Чите

В Забайкалье за хищение 7 млн рублей у вдовы бойца СВО задержали двух юношей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемыми стали 17-летний житель Новосибирска и 20-летний житель Московской области, указало ведомство на своем сайте.

Дело завели по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

По данным следствия, 9 ноября один из подозреваемых под предлогом проверки подлинности денег и заполнения декларации выманил у жительницы Читы 7 млн рублей. Эту сумму женщина получила в качестве выплаты за гибель мужа в зоне спецоперации. Второй фигурант контролировал процесс получения средств.

Полиция и следователи оперативно установили их местонахождение и сейчас проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям, а также разыскивают возможных соучастников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вдова погибшего участника спецоперации из Нижегородской области передала мошенникам 11 млн рублей.

Летом в Якутии задержали двух иностранцев за хищение более 8 млн рублей у супруги погибшего военнослужащего.

В апреле правоохранители поймали в Бурятии подозреваемого в краже 8,5 млн рублей у вдовы бойца СВО.