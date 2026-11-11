События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.3 комментария
ООН выразила соболезнования в связи со смертью посла России в США
ООН выразила соболезнования в связи со смертью посла России в США Дарчиева
Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи с кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в США Александра Дарчиева.
Организация Объединенных Наций скорбит в связи со смертью главы российской дипмиссии в Вашингтоне, передает РИА «Новости». «Мы выражаем соболезнования его семье и правительству России», – заявил Хак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о смерти посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.
В сентябре дипломат анонсировал контакты Москвы и Вашингтона для снятия раздражителей в двусторонних отношениях.