События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.3 комментария
Фальшивый «майор» в Киеве попался на вымогательстве у военнообязанных
В Киеве задержали мужчину за вымогательство 100 тыс. долларов у военнообязанных
Правоохранители в Киеве задержали мужчину, который использовал поддельное удостоверение майора для вымогательства 100 тыс. долларов у военнообязанных, сообщило главное управление киевской полиции.
По данным следствия, 32-летний житель Киева прикрывался вымышленными связями с сотрудниками силовых ведомств, передает РИА «Новости». Он требовал 50 тыс. долларов за обещание организовать перевод военнослужащего из боевого подразделения в часть, не участвующую в столкновениях.
Еще 50 тыс. долларов фигурант пытался получить за оформление фиктивных медицинских документов с ложными диагнозами, которые позволили бы снять военнообязанного с учета. Помимо этого, он обещал клиенту снятие с розыска и беспрепятственный выезд за границу.
Злоумышленника задержали в момент контролируемой передачи аванса в размере 50 тыс. долларов. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Киеве правоохранители задержали вымогавшего у бизнесмена около 500 тыс. долларов фальшивого сотрудника антикоррупционного бюро.
Врачи районной больницы в Тернопольской области оформили около тысячи поддельных медицинских заключений для уклонистов.
В феврале жителя Киевской области задержали по подозрению в продаже поддельных европейских паспортов уклоняющимся от мобилизации.