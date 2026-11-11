Фальшивый «майор» в Киеве попался на вымогательстве у военнообязанных

В Киеве задержали мужчину за вымогательство 100 тыс. долларов у военнообязанных

Tекст: Ольга Иванова

По данным следствия, 32-летний житель Киева прикрывался вымышленными связями с сотрудниками силовых ведомств, передает РИА «Новости». Он требовал 50 тыс. долларов за обещание организовать перевод военнослужащего из боевого подразделения в часть, не участвующую в столкновениях.

Еще 50 тыс. долларов фигурант пытался получить за оформление фиктивных медицинских документов с ложными диагнозами, которые позволили бы снять военнообязанного с учета. Помимо этого, он обещал клиенту снятие с розыска и беспрепятственный выезд за границу.

Злоумышленника задержали в момент контролируемой передачи аванса в размере 50 тыс. долларов. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Киеве правоохранители задержали вымогавшего у бизнесмена около 500 тыс. долларов фальшивого сотрудника антикоррупционного бюро.

Врачи районной больницы в Тернопольской области оформили около тысячи поддельных медицинских заключений для уклонистов.

В феврале жителя Киевской области задержали по подозрению в продаже поддельных европейских паспортов уклоняющимся от мобилизации.