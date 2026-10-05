Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Лжесотрудник антикоррупционного бюро на Украине попался на вымогательстве
На Украине задержали мошенника за вымогательство 500 тыс. долларов у бизнесмена
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который под видом сотрудника антикоррупционного бюро вымогал у бизнесмена около 500 тыс. долларов за решение проблем с налогами.
Злоумышленник, выдававший себя за сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины, был задержан в Киеве, передает РИА «Новости».
По данным офиса украинского генерального прокурора, мошенник узнал о налоговых проверках предпринимателя и его жены.
«При процессуальном руководстве… офиса генерального прокурора в Киеве задержан мужчина, который выдавал себя за сотрудника НАБУ и под предлогом помощи с налоговыми проверками получил от предпринимателя 280 тыс. долларов. В сентябре 2026 года он потребовал передать еще 200 тыс. долларов», – сообщило ведомство.
Мужчина убеждал жертв, что имеет связи в налоговой службе, НАБУ, бюро экономической безопасности и судах. Задержание произошло в момент получения 200 тыс. долларов. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах.
Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 998 тыс. гривен (22,2 тыс. долларов). Прокуроры настаивали на аресте с залогом в 11 млн гривен (244,3 тыс. долларов).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре сотрудники НАБУ обыскали офис генерального прокурора Украины для пресечения деятельности преступной группы.
В том же месяце представители антикоррупционного ведомства начали следственные мероприятия в офисе Владимира Зеленского.
Весной другой мошенник под видом работника СБУ выманил у народной артистки Украины более 130 тыс. долларов.