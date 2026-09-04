В офисе генпрокурора Украины прошли обыски

Сотрудники НАБУ обыскали офис генпрокурора Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правоохранители таким образом решили пресечь деятельность организованной группы, которая занималась незаконным обогащением, передает ТАСС. «НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом офиса генерального прокурора Украины, причастной к крышеванию сети мошеннических колл-центров и легализации имущества», – говорится в совместном заявлении антикоррупционных ведомств.

По информации издания «Украинская правда», в здании прокуратуры идут активные следственные действия. Источники сообщают, что силовики уже задержали начальника кибердепартамента Сергея Крапиву. Дополнительные подробности операции пока не разглашаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе НАБУ и САП инициировали масштабную спецоперацию против чиновников офиса Владимира Зеленского. Тогда правоохранители пришли с обысками к заместителю руководителя офиса президента Ирине Мудрой.

Ранее сотрудники ведомств разоблачили схему вымогательства взятки сотрудниками офиса генпрокурора Украины.