Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.
НАБУ устроило обыски у сотрудников офиса генпрокурора Украины
Детективы НАБУ пришли с обысками к сотрудникам офиса генпрокурора на Украине, разоблачив схему вымогательства 3,5 млн долларов.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили прокурора и нескольких адвокатов. Они подстрекали к получению неправомерной выгоды в размере 3,5 млн долларов, передает ТАСС.
По данным НАБУ, адвокаты и прокурор предложили подозреваемому закрыть его дело за взятку прокурорам САП и судьям Высшего антикоррупционного суда. За время сделки они уже получили 200 тыс. долларов.
Офис генпрокурора подтвердил обыски, но заявил, что причастность их сотрудника к схеме «не конкретизирована». Основания для обыска на рабочем месте прокурора также были названы необоснованными.
Подозреваемый прокурор расследует дело руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова. В генпрокуратуре увидели риск конфликта интересов, усомнившись в мотивах и беспристрастности детективов НАБУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) после массовых протестов в Киеве. Депутаты из команды Зеленского испугались голосовать за отмену закона о НАБУ. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у бывших детективов НАБУ.