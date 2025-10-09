НАБУ устроило обыски у сотрудников офиса генпрокурора Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили прокурора и нескольких адвокатов. Они подстрекали к получению неправомерной выгоды в размере 3,5 млн долларов, передает ТАСС.

По данным НАБУ, адвокаты и прокурор предложили подозреваемому закрыть его дело за взятку прокурорам САП и судьям Высшего антикоррупционного суда. За время сделки они уже получили 200 тыс. долларов.

Офис генпрокурора подтвердил обыски, но заявил, что причастность их сотрудника к схеме «не конкретизирована». Основания для обыска на рабочем месте прокурора также были названы необоснованными.

Подозреваемый прокурор расследует дело руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова. В генпрокуратуре увидели риск конфликта интересов, усомнившись в мотивах и беспристрастности детективов НАБУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) после массовых протестов в Киеве. Депутаты из команды Зеленского испугались голосовать за отмену закона о НАБУ. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у бывших детективов НАБУ.