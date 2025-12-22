Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Андреевки, Грабовского, Писаревки, Бояро-Лежачец, Рыжевки и Алексеевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ рядом с Терновой, Избицким и Рубежным в Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, бронемашину и артиллерийское орудие.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Подолов, Березовки, Купянска-Узлового в Харьковской области, Диброва, Дробышево, Ильичовки и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, итальянская бронемашина Iveco и самоходная артиллерийская установка. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Краматорска, Николаевки, Кирово, Закотного, Константиновки и Миньковки в ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял до 235 военнослужащих, шесть бронемашин, включая канадский бронетранспортер Senator, американский бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены три станции РЭБ.

Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ Гришино и Родинского в ДНР.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, пехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Удачного, Вольного, Нового Донбасса, Артемовки, Торецкого, Кучерова Яра, Новоалександровки, Белицкого в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

При этом потери противника составили более 450 военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии, перечислили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны у Косовцево, Дорожнянки, Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области.

ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены две станции РЭБ.

Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

Российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил, что Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы.