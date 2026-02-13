  • Новость часаPolitico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия делает ставку на промышленных роботов
    Индия согласовала покупку 114 французских истребителей
    Европа начала планировать собственные силы ядерного сдерживания
    Жителей приграничья призвали не носить камуфляж
    Военкор: Европа не может наскрести ракеты для ПВО Украины
    Опрос: Запад ожидает начало Третьей мировой войны в ближайшие пять лет
    Япония задержала китайское рыболовное судно
    США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    Внешний долг России впервые за 20 лет превысил 61 млрд долларов
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    13 комментариев
    13 февраля 2026, 10:21 • Новости дня

    Axios: Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Использование лазерной системы LOCUST мощностью 20 киловатт привело к почти восьмичасовому закрытию неба над техасским Эль-Пасо из-за опасений Федерального авиационного управления по координации действий.

    Вооруженные силы США применили лазерную систему LOCUST против предполагаемого беспилотника, из-за чего Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыло воздушное пространство вокруг Эль-Пасо в Техасе, сообщает Axios.

    LOCUST – это лазерное оружие мощностью двадцать киловатт, разработанное BlueHalo и приобретенное компанией AeroVironment в прошлом году. По данным издания, решение о применении оружия приняли сотрудники Таможенной и пограничной службы, а не военные, несмотря на то, что система находится на военном балансе.

    Закрытие неба продолжалось почти восемь часов, хотя ранее заявлялось, что оно может продлиться десять дней. Источники утверждают, что FAA приняло меры из-за недостаточной координации при применении лазерного оружия, а не из-за реальной угрозы со стороны беспилотников. Официальных комментариев от AeroVironment не поступило.

    LOCUST был замечен на транспортном средстве пехотного отделения у границы с Мексикой в августе 2025 года. Как отмечается, применение лазерного оружия на передовой до сих пор остается редкостью, несмотря на значительные вложения Пентагона и наличие более двух десятков проектов по направленным видам вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч».

    Компания LazerBuzz разработала лазерный комплекс для уничтожения дронов.

    Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА.

    10 февраля 2026, 21:02 • Новости дня
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов и преодолел более 300 километров.

    Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».

    В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.

    Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.



    Комментарии (13)
    10 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Должности командующих ключевыми региональными штабами НАТО в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые до этого занимали представители США, теперь переданы европейским странам.

    Альянс сообщил, что с 6 февраля принято новое распределение постов в командной структуре, благодаря чему европейские союзники, включая недавних членов, получат больше ответственности, передает ТАСС.

    В частности, пост командующего штабом НАТО в Норфолке перейдет к Британии. Этот штаб координирует морские операции и учения альянса в Северной Атлантике. Итальянские военные возглавят командование в Неаполе, занимающееся планированием деятельности в Средиземноморском регионе.

    Штаб в Брюнсюме, который курирует работу в Восточной Европе, начиная с настоящего момента будет находиться под руководством Польши и Германии на ротационной основе. Ранее эти должности традиционно занимали американские военные.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Газета Washington Post узнала о желании Пентагона сократить участие в десятках инициатив НАТО.

    Комментарии (2)
    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики

    Украина распустила легион иностранных наемников

    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генштаб ВСУ принял решение расформировать созданный из иностранцев Интернациональный легион и направить его участников в штурмовые полки, пишет французская Le Monde.

    Генеральный штаб ВСУ расформировал Интернациональный легион и распределил состоявших в нем зарубежных наемников в штурмовые полки, выполняющие «самые опасные задачи регулярной армии», сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Le Monde. Иностранные наемники, ранее входившие в состав этого подразделения, выразили резкое недовольство решением командования, о котором они узнали еще в ноябре 2025 года.

    Официальное уведомление о роспуске легиона, созданного 27 февраля 2022 года и состоявшего из граждан разных стран, Генштаб ВСУ опубликовал 31 декабря 2025 года. Начальник штаба второго батальона Интернационального легиона Андрей Спивак в беседе с французской газетой назвал происходящее «невероятной тратой ресурсов».

    Минобороны России не раз заявляло о присутствии иностранных наемников в рядах ВСУ. По словам ведомства, иностранных бойцов Киев использует как «пушечное мясо» и не щадит их жизни, а российские военные продолжают уничтожать наемников на Украине.

    Ранее сообщалось, что группа перуанских боевиков присоединится к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» в конце февраля. Аргентинские наемники также собираются поехать на Украину в составе этой же бригады.

    До этого российские бойцы ликвидировали группу англоговорящих военных ВСУ в Торецке. Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации только из одной Колумбии убито 750 наемников.


    Комментарии (2)
    10 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Американский дрон-разведчик заметили у границы Польши и Белоруссии

    Американский беспилотник Global Hawk замечен у границы Польши и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В польском воздушном пространстве у белорусской границы был замечен стратегический разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, летевший на высоте почти 16 км.

    Американский стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk был замечен в небе над Польшей в районе границы с Белоруссией. По данным источника ТАСС в авиадиспетчерских кругах, беспилотник осуществлял полет вблизи белорусской границы, а ранее прошел недалеко от границы с Украиной.

    Высота полета аппарата составляла почти 16 км, что, по словам источника, исключает помехи для пассажирских самолетов, следующих через этот район в страны Балтии и Россию. Собеседник агентства отметил, что полеты разведывательных БПЛА такого типа в польском воздушном пространстве происходят нечасто.

    По информации источника, подобные беспилотники обычно вылетают с базы на Сицилии. Отмечается, что присутствие американского стратегического БПЛА вблизи восточных границ НАТО фиксируется не первый раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии привели в боеготовность механизированное соединение армии. Бюро национальной безопасности Польши ранее заявило о проникновении нескольких десятков воздушных объектов с территории Белоруссии и предупредило о возможной провокации.

    А на прошлой неделе американский разведывательный беспилотник  заметили у границы Ирана.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Politico: США не будут массово выводить войска из Европы

    Politico сообщило о сохранении основного контингента США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти заверяют европейских партнеров, что не планируют серьезного сокращения военного присутствия и возможны лишь незначительные корректировки численности войск, отмечают западные СМИ.

    США не планируют масштабного сокращения своего военного присутствия в Европе в ближайшее время. Американские и натовские чиновники сообщили, что возможные изменения будут ограниченными, а основные боевые подразделения и техника останутся на континенте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Politico.

    По данным собеседников Politico из семи европейских стран, с начала года Вашингтон заверяет партнеров по НАТО, что речь может идти лишь о незначительных корректировках и небольшом сокращении ротационных сил. Эти обещания особенно важны на фоне опасений стран НАТО, которые усилились после возвращения президента США Дональда Трампа к власти и его призывов к Европе увеличить собственные оборонные расходы, отмечает издание.

    «Мы будем продолжать присутствовать», – заявил Politico представитель США при НАТО. По словам американских источников, стабильная Европа остается приоритетом для Вашингтона, несмотря на стратегический разворот в сторону Западного полушария и Китая.

    Вопрос будущего американского военного присутствия станет одной из главных тем встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Вместо министра обороны США на нее прибудет его заместитель по политике Элбридж Колби, который, по данным источников, даст понять союзникам, что США ждут от Европы активных шагов по усилению своей обороны.

    Еще одним сдерживающим фактором для масштабного вывода войск остаются требования американского законодательства: согласно закону о национальной обороне, США обязаны сохранять в Европе не менее 76 тыс. военнослужащих. Сейчас численность американского контингента составляет около 85 тыс. человек.

    Ранее Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности. Кроме того, главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе заявил, что снижение численности американских войск на континенте не создаст угрозу безопасности региона.

    Газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему европейские армии остаются бессильны без поддержки США и НАТО.




    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Пентагон ответил на слухи о поставках «слепых» истребителей F-35

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство заявило, что информация о поступлении в войска новейших боевых самолетов F-35 без установленных радиолокационных станций не соответствует действительности.

    Сообщения о приемке истребителей F-35A из последней производственной партии без установленных радаров не соответствуют действительности, заявили в ведомстве, передает портал The War Zone.

    Представитель Пентагона пояснил, что F-35A из 17-й партии поставляются с радарами APG-81.

    Работа над интеграцией новых систем продолжается в засекреченном режиме.

    Ранее в прессе появилась информация, что военные с июня прошлого года получают технику без РЛС из-за проблем с новым радаром AN/APG-85.

    Отмечалось, что вместо оборудования в носовую часть самолетов для балансировки закладывали груз, а полеты выполнялись только в сопровождении других бортов.

    Новый радар является частью масштабного пакета обновлений Block 4, реализация которого столкнулась с серьезными задержками и ростом расходов. Общая стоимость программы создания и эксплуатации истребителя до 2070-х годов оценивается примерно в 2,1 трлн долларов.

    В 2021 году на Украине заявляли, что американские F-35 уязвимы перед российскими радиолокационными станциями.

    В декабре сообщалось, что Румыния собирается закупить у США 32 самолета F-35 Lightning II за 6,5 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Ростех представил гранатомет РПГ-29М с увеличенной дальностью в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ручной облегченный противотанковый гранатомет РПГ-29М с повышенной дальностью огня впервые представлен госкорпорацией «Ростех» на международной оборонной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М впервые был представлен госкорпорацией Ростех на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС.

    В пресс-службе корпорации сообщили, что РПГ-29М прошел глубокую модернизацию, стал легче, универсальнее и эффективнее, а также получил улучшенную эргономику.

    В Ростехе отметили, что теперь на РПГ-29М можно устанавливать современные оптические и тепловизионные прицелы, а дальность точной стрельбы увеличилась в два раза. Доработанная система заряжания позволяет использовать широкий спектр боеприпасов, включая новые противотанковые, термобарические, многоцелевые, а также зажигательные, кассетные и осколочно-пучковые выстрелы.

    Для применения всех видов боеприпасов требуется только ввести их баллистические параметры в прицел. В компании подчеркнули: «Большая прицельная дальность стрельбы, точность и бронепробиваемость РПГ-29М, по оценкам наших специалистов, делают его лидером в своем сегменте рынка. Модернизированный гранатомет эффективно может бороться на поле боя с самым широким набором целей. Это танки и другая тяжелая бронетехника, в том числе с динамической защитой и дополнительными экранами, любые легкобронированные машины, экипажи боевых машин и живая сила противника, его огневые средства, фортификационные сооружения, укрытия и другие военные объекты. При этом гранатомет значительно легче, создает меньшую нагрузку на бойца и удобнее в обращении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия представила беспилотники «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» на выставке в Эр-Рияде.

    Россия вывела за рубеж новейшую РСЗО «Сарма» впервые.

    Компания ZALA показала новый беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    Spiegel сообщил о заказе Германией боевых дронов на 536 млн евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Германии намерено в ускоренном темпе заказать боевые дроны у оборонных стартапов Helsing и Stark Industries на сумму в 536 миллионов евро, сообщает газета Spiegel со ссылкой на имеющуюся в ее распоряжении информацию.

    Министерство обороны Германии планирует в ускоренном порядке заказать боевые дроны у стартапов Helsing и Stark Industries на сумму 536 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные газеты Spiegel.\

    Ведомство собирается приобрести тысячи единиц так называемого «барражирующего вооружения» – дроны, которые могут быть оснащены боевыми зарядами.

    Как уточняет издание, речь идет о моделях Virtus от Stark Industries и HX-2 от Helsing. Все дроны должны быть поставлены до конца 2026 года. Новым вооружением планируется укомплектовать бригаду бундесвера, которую Германия развертывает в Литве для повышения боеспособности подразделения.

    Ранее издание Politico обращало внимание, что беспилотники Helsing уже применялись на Украине и показали низкую эффективность. В этой связи, по мнению журналистов, новая закупка может привести к неэффективным расходам для Бундесвера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Helsing получила 600 млн евро для разработки военных дронов для Украины.

    Стартапы Германии заключат контракты на поставку дронов для немецкой бригады, размещенной в Литве.

    Bloomberg сообщил о приостановке заказов БПЛА Helsing для Украины.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 17:44 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над ЦФО и Крымом

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение семи часов силы ПВО уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, атаковавших регионы Центрального округа и Крым.

    Как передает ТАСС, Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении двадцати шести украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с 09:00 до 16:00.

    В официальном сообщении министерства отмечается: «11 февраля в период с 09:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Рязанской области».

    В ведомстве подчеркнули, что атаки были успешно отражены, а объекты инфраструктуры не пострадали. Сведения о пострадавших среди мирного населения не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО ликвидировали десять украинских беспилотников за два часа, из которых пять были сбиты над Крымом, а три – над Татарстаном.

    В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 108 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России.

    Российские средства ПВО также перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    В Севастополе сбили две воздушные цели при атаке ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные отразили очередную воздушную атаку на Севастополь, уничтожив две цели над акваторией Черного моря.

    Два воздушных объекта были сбиты над акваторией Черного моря в районе Севастополя, сообщает ТАСС. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели», – заявил Развожаев.

    Подробности о типе сбитых объектов и последствиях атаки на данный момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских дронов в разных районах Белгородской области пострадали четыре человека и повреждены десятки автомобилей и объектов.

    За семь часов силы ПВО уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, атаковавших регионы Центрального округа и Крым.

    В результате атаки украинского дрона в Глушковском районе Курской области пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Китай обвинил США в подрыве глобальной ядерной стабильности

    МИД КНР обвинил США в подрыве ядерной стабильности и политических манипуляциях

    Tекст: Вера Басилая

    Политика Вашингтона в области нераспространения ядерного оружия характеризуется двойными стандартами, что подрывает международную безопасность, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Политика США в сфере нераспространения ядерного оружия строится на двойных стандартах и подрывает международную безопасность, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

    По его словам, «применяя двойные стандарты в вопросах нераспространения, США разрушают глобальный стратегический баланс и стабильность».

    Дипломат также отметил, что обвинения Вашингтона в адрес ядерной программы Китая являются политической манипуляцией и служат для сохранения американской гегемонии. Он подчеркнул, что США продолжают искажать китайскую политику в ядерной сфере и используют нападки для уклонения от собственной ответственности за разоружение.

    МИД КНР считает Соединенные Штаты главным препятствием для международного порядка в области ядерной безопасности. Линь Цзянь заявил, что «США являются самым большим препятствием для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности».

    Пекин выразил надежду на возобновление диалога между США и Россией по вопросам контроля над вооружениями.

    «Мы надеемся, что американская сторона отреагирует на ожидания международного сообщества и возобновит стратегический диалог с Россией для обсуждения договоренностей на период после истечения срока действия договора», – сообщил Линь Цзянь, комментируя будущее ДСНВ.

    Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями с участием Китая.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не ожидает ответа от США на предложение Владимира Путина о продлении ограничений по ДСНВ.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 10:39 • Новости дня
    В Польше пожаловались на старые металлические каски

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Металлические каски, произведенные еще во времена социалистической Польши, до сих пор используются в польской армии, сообщает газета Rzeczpospolita.

    Металлические каски, выпущенные еще в эпоху социалистической Польши, до сих пор используются в польской армии, передает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

    В январе 2024 года министерство обороны Польши объявило о намерении полностью отказаться от устаревших металлических касок и заменить их современными композитными шлемами типа FAST. Однако эти планы пока не удалось реализовать в полном объеме.

    По информации газеты, современные каски уже поступили почти во все подразделения сухопутных войск. Несмотря на это, стальные каски образца 67/75 продолжают выдавать военнослужащим войск территориальной обороны и резервистам, проходящим учения.

    Для решения проблемы Минобороны Польши заключило контракт на поставку в течение ближайших двух лет 21 тыс. новых касок. Однако при текущей численности войск территориальной обороны – 50 тыс. человек – этого объема недостаточно, и вопрос замены устаревших средств защиты остается открытым, отмечает Rzeczpospolita.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши Блащак предсказал банкротство Минобороны страны.

    Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро.

    Польша объявила о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 15:16 • Новости дня
    Белоусов высоко оценил работу беспилотных подразделений «Южной» группировки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов высоко оценил достижения подразделений войск беспилотных систем «Южной» группировки.

    Военнослужащие, проявившие отвагу, мужество и героизм, получили государственные награды за боевую работу, сообщило Минобороны в мессенджере Max.

    Во время инспекции Белоусов ознакомился с новым оборудованием для 3D-печати комплектующих, используемых для создания, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов. Как отметил заместитель начальника управления войск беспилотных систем, соответствующее оборудование уже поставлено в подразделения в рамках поручения министра обороны.

    Кроме того, министру обороны были продемонстрированы наземные робототехнические комплексы и беспилотные летательные аппараты, спроектированные и произведенные специалистами «Южной» группировки. Отмечается, что эти устройства постоянно модернизируются и оснащаются боевыми модулями с учетом задач, стоящих перед подразделениями.

    Напомним, Белоусов провел совещание с командованием «Южной» группировки войск.

    Министру продемонстрировали новые забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 14:41 • Новости дня
    Швеция заявила об отправке истребителей для миссии НАТО в Арктике

    Швеция заявила об отправке истребителей Gripen для миссии НАТО в Арктике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках миссии НАТО «Арктический часовой» шведские истребители Gripen будут действовать в воздушном пространстве Гренландии и Исландии, заявили власти страны.

    Министерство обороны Швеции объявило о намерении направить истребители JAS 39 Gripen для участия в миссии НАТО «Арктический часовой», пишет РИА «Новости».

    Самолеты будут действовать в районах Гренландии и Исландии на первом этапе операции. В сообщении ведомства не указано точное количество истребителей, которые будут задействованы в миссии.

    Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе ранее сообщило о запуске операции «Арктический часовой» для укрепления военного присутствия альянса в Арктике. Шведское министерство обороны подтвердило, что страны альянса рассматривают этот регион как важный с точки зрения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады выразили поддержку идее постоянного проведения миссии НАТО «Арктический часовой» в Гренландии.

    В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России принять военно-технические меры в случае появления военной угрозы со стороны Гренландии.

    Напомним, что Североатлантический альянс запланировал начать операцию Arctic Sentry на территории Гренландии в ближайшее время.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 11:26 • Новости дня
    Начштаба ОДКБ заявил о затягивании конфликта на Украине усилиями Запада

    Начштаба ОДКБ Сердюков заявил о затягивании конфликта на Украине усилиями Запада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник штаба ОДКБ Андрей Сердюков подчеркнул, что действия западных стран направлены на затягивание конфликта на Украине и усиление влияния на Кавказе.

    По его словам, действия западных стран направлены на затягивание конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Сердюков добавил, что «определяющим фактором сохранения нестабильности в регионе являются действия Запада, нацеленные на затягивание вооруженного конфликта на Украине».

    Он также отметил, что западные страны пытаются укрепить свое влияние на Южном Кавказе, что вызывает особую обеспокоенность в свете старых неразрешённых противоречий и новых геополитических вызовов. По его словам, эти попытки способствуют усложнению ситуации в регионе.

    По мнению Сердюкова, обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет напряжённый и непредсказуемый характер. Он подчеркнул, что в условиях деградации международных отношений конфликтный потенциал только нарастает. Также было отмечено, что 2025 год был отмечен повышенной геополитической напряжённостью и приближением зон нестабильности к странам ОДКБ.

    В 2026 году Россия будет председательствовать в ОДКБ. В том же году, по словам Сердюкова, организация проведёт восемь учебных мероприятий, а всего в утверждённом плане на текущий год предусмотрено 60 различных мероприятий совместной и оперативной подготовки. Среди них – восемь командно-штабных и специальных учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО ОДКБ.

    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начала стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного штаба.

    ОДКБ предложила возможные варианты реагирования в случае отправки военных Евросоюза на Украину.

    Комментарии (0)
    Главное
    На Московской железной дороге произошел сбой в движении поездов
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    Грузия решила начать зачистку от нелегальных мигрантов
    Пентагон ответил на слухи о поставках «слепых» истребителей F-35
    Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов
    Российский электромобиль «Атом» успешно прошел испытания на морозе
    Покончившие с собой школьницы в Петербурге общались с аферистами с Украины

    Россия делает ставку на промышленных роботов

    Чтобы выполнить майские указы президента России Владимира Путина, страна должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Успехи в этой области уже имеются. Россия научилась делать редкие промышленные роботы. Однако цель стоит серьезная – нарастить число роботов более чем в два раза. Получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские спецслужбы ищут в России уязвимых подростков

    Российские правоохранители фиксируют участившиеся случаи социально опасных действий, диверсионно-террористических актов, совершаемых подростками. Эксперты отмечают, что за большинством инцидентов стоят украинские спецслужбы, ведущие обработку молодежи через соцсети и мессенджеры. При этом российским силовым структурам удается предотвращать кратно больше преступлений еще на стадии подготовки, поэтому громкие случаи остаются редкими исключениями. Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы на Украине подорвут могущество Каллас

    Проведение выборов на Украине в условиях боевых действий «определенно не является хорошим решением». Так глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала сообщения СМИ о том, что в Киеве якобы начали планировать электоральные процессы после требования США провести голосование до 15 мая. Когда же на Украине все-таки состоятся выборы и почему Каллас выступает против их проведения? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации