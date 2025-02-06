Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
«Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на Aero India
«Алмаз-Антей» решил впервые показать станцию активных помех «Гардения» на выставке Aero India
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит на выставке Aero India 2025 в Бангалоре станции активных помех «Гардения» и МСП-418К, обеспечивающие защиту самолетов от радиоуправляемого оружия.
Как сообщает ТАСС, концерн «Алмаз-Антей» планирует впервые продемонстрировать информацию о станции активных помех Л203 «Гардения» на международной выставке Aero India 2025 в Бангалоре. Эта станция предназначена для защиты самолетов от поражения радиоуправляемым оружием классов «воздух-воздух» и «земля-воздух».
Кроме станции «Гардения», на выставке будет представлена модель малогабаритной станции помех МСП-418К, которая устанавливается на самолетах МиГ-29. По словам представителей концерна, данная станция может создавать как индивидуальные, так и взаимные активные помехи радиоэлектронным средствам управления оружием. Станция МСП-418К также может быть интегрирована в другие самолеты российского и зарубежного производства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн ВКО «Алмаз-Антей» разработал экспортную версию системы «Комар» для борьбы с безэкипажными катерами. Концерн представил лабораторию для летных проверок радиоэлектронного оборудования на NAIS, впервые использующую отечественное метрологическое оборудование. «Алмаз-Антей» планирует представить новинки для дронов на выставке NAIS-2025.