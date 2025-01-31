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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

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    31 января 2025, 12:59 • Новости дня

    Стало известно о планах «Алмаз-Антей» представить новинки для дронов на NAIS-2025

    Концерн «Алмаз-Антей» решил показать разработки для интеграции беспилотников на NAIS-2025

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Алмаз-Антей» представит новейшие разработки для интеграции беспилотников в воздушное пространство России на выставке NAIS-2025. Особое внимание уделено импортозамещению аэронавигационного оборудования.

    Концерн «Алмаз-Антей» анонсировал участие в XII Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025, сообщает ТАСС. Мероприятие пройдет с 5 по 6 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве. Основное внимание будет уделено новым решениям для беспилотных воздушных судов, а также системам, обеспечивающим интеграцию таких аппаратов в единое воздушное пространство России.

    На выставке посетителям представят образец комплекса «Синтез-АР3» для автоматизации управления воздушным движением. Также будут продемонстрированы макеты светосигнального оборудования для аэродромов и системы посадки. Все оборудование направлено на улучшение безопасности полетов и оптимизацию воздушного трафика.

    На экспозиции также покажут новые технологии защиты информационных систем от киберугроз. Такие решения нашли применение в автоматизированных системах для центров Единой системы организации воздушного движения. Важной частью выставки станут разработки в рамках импортозамещения аэронавигационного оборудования, что имеет стратегическое значение для России.

    Гендиректор Ян Новиков отметил необходимость контроля использования беспилотных летательных аппаратов и интеграции отечественных систем в воздушное пространство. «Концерн предлагает инновационные решения, актуальность которых очевидна», – подчеркнул он в заявлении пресс-службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» решил представить бортовой модуль для беспилотных летательных аппаратов на международной выставке NAIS 2024, также компания разработала экспортную версию комплекса «Комар» для борьбы с безэкипажными катерами, а ранее планировала продемонстрировать «Калибры» на военно-морском салоне «Флот-2024».

    31 января 2025, 02:49 • Новости дня
    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии

    Трамп заявил о принятии решения по выводу американских войск из Сирии

    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно.

    Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, в Белом доме заявил о необходимости принятия решения относительно вывода американских войск из Сирии. По словам Трампа, США не должны вмешиваться в сирийский конфликт, поскольку Сирия сама должна решать свои проблемы.

    «Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы вмешивались», – заявил Трамп. Его комментарии последовали после сообщений израильских СМИ о возможном выводе американских войск, который, по их утверждению, вызвал обеспокоенность в Израиле.

    Ранее американские чиновники сообщали израильским представителям, что президент Трамп заинтересован в выводе войск, которые остаются на территории Сирии. В декабре 2024 года Пентагон заявил, что в Сирии находится около 2 тыс. американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства*».

    Кроме того, Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус, что может стать реверансом в сторону Запада, хотя у Москвы сохраняются шансы на сохранение военных баз в арабской республике.

    Турция намерена в ближайшее время предпринять решительные шаги для ликвидации курдских боевиков на севере Сирии, если сирийское ответвление РПК не сложит оружие, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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    30 января 2025, 23:07 • Новости дня
    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице

    Хинштейн призвал экс-начальника ГУ МВД Москвы разместить беженцев в его отеле

    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к экс-начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить беженцев из приграничных районов в его гостинице, где имеются свободные номера.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями города Фатеж обратился к бывшему начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить в его гостинице беженцев из приграничных районов.

    «Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи, – сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

    «Прямо со сцены обратился <...> с просьбой услышать позицию людей», – добавил Хинштейн, отметив, что Пронин является почетным гражданином Курской области.

    Встреча, проведенная в здании местного дома культуры, собрала более 200 человек. Жители активно задавали вопросы, касающиеся инфраструктуры, образования и жилья. Среди обсуждаемых тем было состояние дорог, нехватка образовательных учреждений и культурных объектов, а также качество водоснабжения. Жители также поднимали вопросы, касающиеся компенсаций за утраченное имущество и возможностей размещения в гостиницах.

    Напомним, генерал-полковник полиции в отставке Владимир Пронин родом из Фатежского района Курской области. С 2001 по 2009 год возглавлял ГУВД Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную и неподтвержденную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей. Кроме того Хинштейн заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    29 января 2025, 15:07 • Новости дня
    Российские дроны «Суперкам» получили защиту от воздушных таранов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские операторы дронов «Суперкам» сообщили о значительном снижении потерь аппаратов от воздушных таранов украинских FPV-дронов благодаря усовершенствованиям модели.

    Как передает ТАСС, оператор дронов спецназа «Ахмат» с позывным Тьер заявил, что благодаря постоянным улучшениям конструкции «Суперкам» потери аппаратов в результате воздушных таранов украинских FPV-дронов существенно снизились. Он отметил, что нововведения помогают избегать атак вражеских дронов, что позволило значительно уменьшить число поражений.

    В прошлом году в сети появились видеозаписи, на которых украинские FPV-дроны таранят российские дроны-разведчики. Теперь, благодаря новым усовершенствованиям, «Суперкам» стал более устойчив к таким атакам. Тьер рассказал, что эти дроны регулярно модернизируются, и добавляются новые технологии, которые помогают эффективно противостоять вражеским беспилотникам.

    Кроме того, Тьер сообщил, что «Суперкам» активно используется для обнаружения стратегически важных целей, таких как склады с боеприпасами, блиндажи противника, бронемашины и минометные расчеты. Полученные с дронов данные передаются в штаб для корректировки артиллерийского огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы, в зоне спецоперации успешно применяют беспилотные летательные аппараты «Суперкам».

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    29 января 2025, 16:05 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск
    Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Андрей Белоусов посетил «Южную» группировку войск, заслушал доклад командующего Александра Санчика и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

    Белоусов в рамках визита провел рабочее совещание на пункте управления. На совещании командующий группировкой генерал-полковник Санчик представил доклад о текущей обстановке и характере действий противника, передает ТАСС.

    Во время совещания обсуждалось выполнение боевых задач на операционных направлениях группировки и обеспечение войск. Белоусов также заслушал представителей штаба по вопросам логистики и обеспечения.

    После завершения работы министр обороны выразил благодарность командному составу подразделений за высокие результаты боевой работы. Он вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в проявлении отваги, мужества и героизма.

    В декабре глава Минобороны провел совещание на пункте управления группировки «Восток», где заслушал доклады о текущей обстановке и действиях войск.

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    30 января 2025, 23:52 • Новости дня
    Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой по завышенной цене

    Экс-замсекретаря СНБО Украины сообщил о закупке Минобороны мин времен Второй мировой по 600 евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос сообщил, что Министерство обороны страны приобрело противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку.

    Министерство обороны Украины закупило для армии противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку, сообщает ТАСС. Эту информацию озвучил генерал в отставке Сергей Кривонос, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей» он упомянул, что обсуждаемая закупка получила огласку в контексте недавнего сообщения журналиста Юрия Бутусова о поставках некачественных гранат для ВСУ.

    Кривонос подчеркнул, что тротил, которым наполнены эти мины, имеет срок хранения в 35 лет в идеальных условиях, и напомнил, что с момента окончания Второй мировой войны прошло значительно больше времени. Генерал выразил мнение, что закупленные мины могут стать большой проблемой для военного ведомства Украины, назвав их «дерьмом», которое принесет «огромное количество головной боли».

    Осенью прошлого года на Украине уже разгорелся скандал из-за поставок бракованных артиллерийских мин. Военнослужащие жаловались на качество боеприпасов калибра 120 мм, произведенных концерном «Укроборонпром», и позже началось изъятие мин калибра 82 мм. Министр обороны Украины Рустем Умеров признавал, что около 20% боеприпасов, используемых ВСУ, не срабатывают. В январе 2025 года украинские СМИ продолжали сообщать о поступлении в армию бракованных снарядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров подвергался критике из-за проблем с закупкой вооружений, которые могли подорвать усилия по снабжению ВСУ, писала Politico, а в статье украинского издания «Зеркало недели» отмечалось, что его работа в министерстве обороны за год не принесла ожидаемых результатов.

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    28 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Патрушев сообщил об увеличении производства безэкипажных катеров в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России значительно увеличено производство безэкипажных катеров для ВМФ, в которых будут применяться технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «ВМФ России уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено с учетом опыта специальной военной операции», – сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

    Создание новых типов морских дронов будет учитывать опыт специальной военной операции. Разработкой более совершенных видов таких аппаратов займется создаваемый единый центр компетенций.

    Он будет специализироваться на разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ. В эту работу планируется привлечь лучшие кадры и финансовые ресурсы.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что безэкипажные катера позволят российскому флоту решить ряд важных задач. Военным станет легче поражать комплекс целей противника и выполнять разведывательные функции.

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    31 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Трамп выразил уверенность в необходимости завершения конфликта на Украине дипломатическими методами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

    Президент США Дональд Трамп убежден в необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Трамп считает это затянувшееся противостояние требующим завершения посредством переговоров. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам неизбежно придется идти на уступки, и подчеркнул важность реализма в этом процессе.

    Выступая в интервью американской журналистке Мегин Келли, Рубио подчеркнул, что дипломатическая работа в данном направлении уже велась, и впереди предстоит еще более напряженная работа. Он добавил, что на решение этих вопросов потребуется время, однако у США есть президент, который осознает необходимость прочного урегулирования.

    Ранее, 20 января, президент России Владимир Путин отметил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что важно устранить первопричины кризиса и выразил готовность учитывать заявления Трампа и его команды о восстановлении контактов и предотвращении третьей мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прекратил внешнюю помощь Украине, что привело к заморозке ряда важных проектов, а российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, что, наряду с падением боевого духа украинских военных, приближает мирные переговоры, при этом Владимир Путин уверен в неизбежной победе России, и несмотря на приостановку помощи, Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам.

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    29 января 2025, 23:28 • Новости дня
    На Украине предложили продлить сроки медкомиссии для ограниченно годных

    Украинские депутаты предложили продлить до 5 июня медкомиссию для ограниченно годных

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Украины зарегистрировали законопроект о продлении сроков медкомиссии для военнообязанных, признанных ограниченно годными, до 5 июня 2024 года, что вызвало недовольство среди граждан и депутатов.

    Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, продлевающий сроки прохождения медкомиссии для ограниченно годных до 5 июня 2024 года, пишет РИА «Новости». Это решение предпринято в ответ на текущую неразбериху и критику процесса мобилизации. Алексей Гончаренко, депутат украинского парламента, подчеркнул необходимость срочного рассмотрения этого вопроса.

    Государственное министерство обороны Украины в апреле 2024 года установило, что граждане с ограниченной годностью должны пройти повторную медкомиссию до февраля 2025 года. Таким образом, те, кого комиссия признает годными, будут обязаны служить в ВСУ. Алексей Гончаренко отметил в своем Telegram-канале, что «нацбезопасности и обороны регистрирует законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня», добавив, что происходящее сейчас является бардаком и издевательством.

    Ирина Верещук, замруководителя офиса президента Украины, сообщила, что законопроект предусматривает также отмену повторного прохождения комиссии для ограниченно годных до 25 лет. Этот шаг нацелен на упрощение процедуры для молодых военнообязанных.

    Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая, требует обновления данных военнообязанных в военкоматах в течение 60 дней. Повестки будут считаться врученными даже в случае невозможности личного вручения, а уклонисты могут лишиться права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в документе отсутствуют, что вызвало волну недовольства среди депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году украинские власти мобилизовали около 200 тыс. человек, отклонив предложение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о значительном увеличении мобилизации. В Одессе на памятниках Александру Пушкину и Михаилу Воронцову появились надписи с призывами к их демонтажу, аналогичный призыв был нанесен и на памятник апельсину. Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, ссылаясь на нехватку живой силы, но офис Зеленского с этим не согласен, считая, что проблема заключается в недостатке вооружений.

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    31 января 2025, 05:59 • Новости дня
    Ночью над Ростовской областью уничтожили 25 дронов

    В Ростовской области ликвидировали 25 БПЛА, пострадавших нет, повреждена ЛЭП

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО в Ростовской области уничтожили 25 беспилотников, обломки одного привели к обрыву ЛЭП.

    Как сообщает ТАСС, ночью над Ростовской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов. Врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что обломки одного из аппаратов повредили опору ЛЭП в Красносулинском районе, что привело к обрыву электропроводов. Пострадавших, по данным оперативных служб, нет.

    Слюсарь отметил, что массовая атака дронов была отражена в различных районах, включая Ростов, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, а также Азовский, Чертковский, Октябрьский, Тарасовский, Красносулинский, Миллеровский и Зерноградский районы. Дежурные службы выехали на место для устранения последствий падения обломков и восстановления электроснабжения. Информация о других возможных повреждениях на земле уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, в результате падения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области водитель автомобиля получил ранение ноги, а также повреждено остекление промышленного предприятия, а подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, а также отразили восемь контратак противника.

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    29 января 2025, 19:25 • Новости дня
    Российские военные испытали новые возможности FPV-дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы российской армии в Херсонской области протестировали FPV-дроны с увеличенной дальностью, которая обеспечивается ретранслятором на разведывательном беспилотнике «Мерлин-ВР».

    Техник расчета БПЛА «Мерлин-ВР» Стас рассказал, что для этого на беспилотнике устанавливается ретранслятор, что позволяет другим беспилотникам, например, FPV-дронам, выполнять свои боевые задачи на больших расстояниях, передает ТАСС.

    Стас отметил, что эксперименты проводятся уже месяц, и за это время были успешные боевые полеты и поражения целей. Беспилотник «Мерлин-ВР» может преодолевать расстояние до 100 км и оснащен навигационной системой «Комета», которая была доработана для преодоления сложных систем радиоэлектронной борьбы.

    Начальник расчета с позывным Цифра подчеркнул, что высокая надежность дронов достигается благодаря качественной камере и спутниковой системе. Он также отметил важность регулярного обслуживания оборудования, чтобы обеспечить его бесперебойную работу. Завод обеспечивает все необходимое для полевого ремонта.

    Техник расчета «Орлан-10» с позывным Фил продемонстрировал свою мастерскую и рассказал о ремонте дронов. По его словам, дроны часто подвергаются мелким авариям, но экипаж справляется с их устранением даже в сложных условиях, таких как плохая погода.

    Ранее в Минобороны рассказали об установке радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Медуза», работающей в зоне спецоперации.

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    31 января 2025, 00:28 • Новости дня
    Шебекино Белгородской области осталось без света после обстрела

    ВСУ дважды обстреляли Шебекино, оставив жителей без света и выбив окна

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители одной из улиц Шебекина в Белгородской области остались без электричества после двух обстрелов ВСУ, которые повредили линию электропередачи, а также осколками были посечены два легковых автомобиля и выбиты окна в частном доме.

    Жители Шебекино в Белгородской области оказались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. В результате атаки, которая произошла дважды, к счастью, пострадавших нет, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    При обстреле были повреждены окна в одном частном доме, а также осколки посекли два легковых автомобиля. Наибольший ущерб был нанесен линии электропередачи, что оставило жителей одной из улиц без света.

    Вячеслав Гладков сообщил, что информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные и аварийные службы планируют приступить к восстановительным работам, как только наступит светлое время суток. Ситуация находится под контролем, и власти предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР девять раз за сутки, ранив при этом трех мирных жителей, включая двух сотрудников МЧС. Повреждение линий электропередачи в Херсонской области привело к отключению света в трех округах после обстрела ВСУ, о чем сообщил губернатор Владимир Сальдо. ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, выпустив более 30 снарядов, в результате чего были ранены люди, повреждены жилые дома и административное здание, а большая часть города осталась без света, что сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

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    30 января 2025, 08:18 • Новости дня
    Ростех назвал Ми-35М самым живучим вертолетом в классе

    Ростех заявил о превосходной живучести вертолета Ми-35М благодаря бронированию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ми-35М благодаря своей большой площади бронирования признан одним из самых живучих ударных вертолетов в мире и способен эффективно применять оружие даже в сложных условиях.

    Вертолет Ми-35М, по заявлению Ростеха, обладает высокой живучестью благодаря большой площади бронирования, защищающей его от снарядов малокалиберной артиллерии. Представители компании отмечают, что Ми-35М является самым универсальным ударным вертолетом среди серийных машин в мире, обеспечивая превосходную огневую мощь с возможностью круглосуточного применения высокоточного оружия, сообщает РИА «Новости».

    Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и поддержки подразделений сухопутных войск. Он может перевозить личный состав с вооружением, транспортировать раненых и грузы как внутри кабины, так и на внешней подвеске. Ростех подчеркивает уникальность вертолета благодаря его широкому функционалу, не имеющему аналогов в мире.

    Вертолет оснащен современным комплексом навигации и системы индикации, а также обзорно-прицельной системой с тепловизионными и телевизионными каналами. Ми-35М способен выполнять полеты на высотах от 10 до 25 метров днем и не менее 50 метров ночью, одновременно обнаруживая цели и нанося удары.

    Кроме того, Ми-35М эффективно применяется как в управляемом, так и неуправляемом вооружении, что позволяет ему действовать в сложных климатических и ландшафтных условиях, таких как высокие температуры и высокогорные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» заключил контракты на продажу более 170 вертолетов, среди которых значительное место занимает Ми-35М. В апреле 2024 года сообщалось, что Белоруссия получила очередную партию этих вертолетов из России, что подчеркивает востребованность модели. Ми-35М остается популярной классикой в мире военной авиации благодаря своей надежности и эффективности.

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    31 января 2025, 05:05 • Новости дня
    В Воронежской области БПЛА ранил водителя и повредил здание

    БПЛА упал на автомобиль в Воронежской области, ранив водителя и повредив остекление предприятия

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате падения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области водитель автомобиля получил ранение ноги, а также повреждено остекление промышленного предприятия.

    Как сообщает ТАСС, в Воронежской области произошло падение беспилотного летательного аппарата, в результате чего водитель автомобиля получил ранение. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что инцидент произошел на юге области, где один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль, ранив водителя. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.

    Помимо этого, в результате падения фрагментов БПЛА в том же районе были повреждены частный жилой дом и ферма, где выбиты стекла. В Воронеже из-за падения подавленного беспилотника пострадало остекление на промышленном предприятии. Власти ведут расследование инцидента и принимают меры по устранению последствий и обеспечению безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли значительный урон вооруженным силам Украины, которые потеряли около 1275 военнослужащих и значительное количество техники за прошедшие сутки. Вооруженные силы Украины направили минимум три беспилотника на порт Бердянска, которые были сбиты до при подлете к городу, в результате чего повреждений городской инфраструктуры и пострадавших не было. Средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотника при попытке атаки на Крым, как сообщило Министерство обороны России.

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    30 января 2025, 01:16 • Новости дня
    ВСУ девять раз обстреляли ДНР за сутки, ранены три человека

    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР девять раз, ранены три мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска девять раз обстреляли населенные пункты ДНР за сутки, ранив трех мирных жителей, среди которых два сотрудника МЧС.

    Украинские войска девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, передает ТАСС. В результате обстрелов три человека получили ранения, в том числе два сотрудника МЧС.

    В заявлении Следственного комитета ДНР говорится: «Девять фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксировано за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении трех мирных жителей, в том числе двух сотрудников МЧС России».

    Помимо человеческих потерь, были зафиксированы повреждения шести жилых домостроений, четырех автомобилей и одного объекта инфраструктуры. Всего украинские войска выпустили 27 единиц различных боеприпасов.

    На фоне обстрелов в ДНР в российских регионах Курской и Белгородской областях также наблюдались случаи объявлений о ракетной опасности, которые возникали в общей сложности пять раз за последние сутки. В Курской области подобные угрозы действовали около трех часов, а в Белгородской – десять минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска организовали массированный обстрел Горловки в ответ на продвижение российской армии в районе Дзержинска, а также обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    В течение суток ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 59 боеприпасов; в результате один человек погиб, семеро получили ранения, а также были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и транспортных средств.

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    31 января 2025, 06:59 • Новости дня
    Спасатели извлекли 354 тела из-под завалов в Газе

    В Газе извлечены 354 тела из-под завалов после прекращения огня

    Tекст: Денис Тельманов

    В секторе Газа спасатели обнаружили 354 тела под обломками зданий после введения перемирия, при этом более 14 тыс. человек остаются пропавшими без вести.

    Как передает ТАСС, поисково-спасательные отряды извлекли в секторе Газа 354 тела из-под разрушенных зданий после введения режима прекращения огня. По данным палестинского Минздрава, в анклаве более 14 тыс. человек считаются пропавшими без вести.

    Управление по координации гуманитарных вопросов ООН отметило, что на вывоз 50 млн тонн обломков и мусора из сектора Газа может потребоваться до двадцати лет.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения вооруженных сторонников ХАМАС 7 октября 2023 года на израильскую территорию. Это сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве для уничтожения структур ХАМАС и освобождения заложников. Минздрав сектора сообщал, что за это время погибли более 47 тыс. человек.

    Глава правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани 15 января объявил о достижении договоренности между Израилем и ХАМАС о режиме прекращения огня и освобождении заложников после посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона. Соглашение вступило в силу 19 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель командующего бригадами военного крыла движения «Аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Марвана Исы. Семеро заложников, включая двоих израильтян и пятерых иностранных граждан, были освобождены из плена в секторе Газа и переданы Красному Кресту для последующей передачи израильским военным. Более 500 тыс. палестинцев за последние дни возвратились в северные районы сектора Газа благодаря открытию ключевых дорог, что позволило восстановить связь между югом и севером палестинского анклава.

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