Стало известно о планах «Алмаз-Антей» представить новинки для дронов на NAIS-2025

Концерн «Алмаз-Антей» решил показать разработки для интеграции беспилотников на NAIS-2025

Tекст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Алмаз-Антей» анонсировал участие в XII Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025, сообщает ТАСС. Мероприятие пройдет с 5 по 6 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве. Основное внимание будет уделено новым решениям для беспилотных воздушных судов, а также системам, обеспечивающим интеграцию таких аппаратов в единое воздушное пространство России.

На выставке посетителям представят образец комплекса «Синтез-АР3» для автоматизации управления воздушным движением. Также будут продемонстрированы макеты светосигнального оборудования для аэродромов и системы посадки. Все оборудование направлено на улучшение безопасности полетов и оптимизацию воздушного трафика.

На экспозиции также покажут новые технологии защиты информационных систем от киберугроз. Такие решения нашли применение в автоматизированных системах для центров Единой системы организации воздушного движения. Важной частью выставки станут разработки в рамках импортозамещения аэронавигационного оборудования, что имеет стратегическое значение для России.

Гендиректор Ян Новиков отметил необходимость контроля использования беспилотных летательных аппаратов и интеграции отечественных систем в воздушное пространство. «Концерн предлагает инновационные решения, актуальность которых очевидна», – подчеркнул он в заявлении пресс-службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» решил представить бортовой модуль для беспилотных летательных аппаратов на международной выставке NAIS 2024, также компания разработала экспортную версию комплекса «Комар» для борьбы с безэкипажными катерами, а ранее планировала продемонстрировать «Калибры» на военно-морском салоне «Флот-2024».