На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Трамп не исключил использования Ираном сети Starlink для атак на войска США
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Иран мог использовать спутниковую связь Starlink компании SpaceX для координации атак на американских военных.
«Возможно, они так и сделали, да», – заявил Трамп журналистам у Белого дома после выходных в Мар-а-Лаго.
При этом глава государства не подтвердил факт применения терминалов. Он также не уточнил, располагают ли официальные лица США доказательствами и верифицированы ли сообщения об использовании Ираном этой системы связи, пишет Jerusalem Post.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг данные статьи Washington Post, в которой говорилось об использовании Ираном системы спутниковой связи Starlink в ходе боевых действий против Соединенных Штатов.
В воскресенье конгрессмен Джим Хаймс заявил о необходимости для основателя SpaceX Илона Маска ответить за использование спутникового интернета в военных целях.
Компания SpaceX сообщила об отсутствии свидетельств применения иранскими силами терминалов против США.