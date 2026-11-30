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Миршаймер: Больше всех от встречи с Си и Трампом выиграл Путин
South China Morning Post: Встречу Путина, Си и Трампа назвали исторической
Американский политолог Джон Миршаймер, экономист Джеффри Сакс и китайский профессор Чжэн Юннянь в материале South China Morning Post обсудили первую трехстороннюю встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошла на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне и стала первой в своем роде; помимо общего заседания состоялись три отдельные двусторонние встречи, но содержательных договоренностей достичь не удалось. Главное значение встречи участники дискуссии увидели в том, что лидеры трех ядерных держав договорились управлять отношениями и снижать риск конфликта, пишет South China Morning Post.
«Я считаю, что эти встречи были важны», – заявил Джон Миршаймер, пояснив, что содержательных соглашений не предполагалось, а ключевым было намерение трех держав управлять отношениями и не допустить крупного конфликта.
Джеффри Сакс назвал встречу важной и потенциально исторической: лидеры впервые собрались в таком формате и подтвердили, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. По его словам, стороны договорились о диалоге по снижению ядерных рисков и нераспространению, а также обязались реформировать ООН; встреча длилась менее 90 минут и не была детально подготовлена, поэтому не могла урегулировать войны на Украине и в зоне Персидского залива. Сакс напомнил, что после истечения ДСНВ крупнейшие ядерные арсеналы мира впервые с 1972 года остались без договорных ограничений.
Чжэн Юннянь назвал принятую декларацию о мире исторической и указал на четыре пункта консенсуса: реформа ООН, стабильные энергопоставки, роль Международного уголовного суда и отказ от ядерной войны. По мнению Чжэн Юнняня, опасения повторения Ялты не оправдались: сделки по территориальным вопросам не было.
Миршаймер считает, что встреча подтвердила существование формата трех великих держав, а не двух: Россия остается великой державой, что стало очевидной победой Путина. Сакс ожидает формат трех держав, а вскоре и четырех с Индией; Чжэн Юннянь различает фактическую структуру двух сверхдержав и проект построения порядка с участием трех держав.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор СВР России Сергей Нарышкин назвал встречу лидеров России, США и Китая исторической. Представитель канцелярии при Госсовете КНР Чжан Хань назвала встречу нацеленной против тайваньских сепаратистов. Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении Владимиром Путиным с постоянными членами Совбеза результатов переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.