На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
В результате атаки БПЛА в Белгородской области погиб велосипедист
Велосипедист погиб в результате атак украинских беспилотников, еще двое мужчин пострадали, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
«ВСУ продолжают атаки на регион. Погиб мирный житель, еще двое получили травмы», – сообщил оперативный штаб в оперативный штаб региона.
В Шебекино беспилотник ударил по мужчине на велосипеде, от тяжелых ранений он скончался на месте. В селе Святославка Ракитянского округа дрон атаковал легковой автомобиль, мужчине с непроникающим осколочным ранением затылочной области головы оказали помощь на месте, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно, машина повреждена.
В селе Илёк-Кошары удар FPV-дрона пришелся по частному дому, строение получило повреждения.
В поселке Майский Белгородского округа беспилотник атаковал грузовой автомобиль, пострадал мужчина, с акубаротравмой его доставили в городскую больницу №2 Белгорода, медики оказывают необходимую помощь, транспортное средство повреждено.
В селе Посохово Валуйского округа FPV-дрон ударил по частному дому, повреждены фасад и ограждение, а в селе Березовка Борисовского округа беспилотник атаковал частный дом и повредил кровлю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате атак украинских беспилотников на легковые автомобили в Белгородской области один мирный житель погиб, еще один человек получил ранения.
В селе Веселая Лопань украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, есть погибший.