На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Песков подтвердил готовность России к гуманитарным операциям с Украиной
Москва готова на гуманитарном треке реализовывать инициативы с украинцами по примеру операции в Алешках, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы готовы на гуманитарном треке продолжать реализацию инициатив с украинцами по примеру того, как это было в Алешках», – заявил Песков.
Он подчеркнул вклад президента Белоруссии Александра Лукашенко в реализацию гуманитарных операций. Песков отметил, что Минск с первых шагов обеспечивал наиболее удобные условия для запуска диалога с представителями киевского режима и продолжает помогать при проведении гуманитарных операций, за что в Москве выражают признательность, пишет News.by.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поблагодарил власти Белоруссии за содействие в гуманитарных обменах с Украиной.
В понедельник Песков подтвердил готовность Москвы к проведению гуманитарных операций.
Песков рассказал о героической эвакуации мирных жителей российскими военными.