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Экс-министр Милованов: Экономика Украины во многом парализована
Украинская экономика во многом парализована, а конфликт обходится Киеву все дороже из-за развития беспилотных систем, заявил бывший министр экономики страны Тимофей Милованов.
Продолжение конфликта требует от Киева все больших финансовых затрат на фоне развития беспилотных систем. «Экономика во многом парализована», – приводит слова Милованова РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.
До этого действующий глава украинского Минэкономики Александр Кравченко отмечал, что в 2026 году государство ожидает околонулевой экономический рост. Согласно октябрьскому докладу Всемирного банка, темпы увеличения ВВП Украины в 2026 году замедлятся до 1,2%, показав худший результат за последние четыре года.
На фоне коррупционных скандалов украинские власти продолжают требовать от Евросоюза дополнительного финансирования. Во время октябрьского европейского саммита Владимир Зеленский оценил дефицит бюджета страны на 2027 год в 70 млрд евро, несмотря на выделенный странами ЕС кредит для Киева в размере 90 млрд евро.
В Москве неоднократно указывали, что западное финансирование и непрекращающиеся поставки вооружений лишь затягивают боевые действия и отдаляют дипломатическое урегулирование кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Эстонии Кристен Михал запросил дополнительное финансирование в связи с конфликтом на Украине.
Евросоюзу предрекли привлечение более 42,5 млрд долларов кредитов для финансирования Киева.
Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста ВВП страны на 2026 год до 0,1%.