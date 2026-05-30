Зеленский ввел санкции против 31 компании из России, СНГ и ОАЭ

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский утвердил новые ограничительные меры в отношении 16 российских граждан и 31 компании из России, Белоруссии, ОАЭ, Киргизии, Казахстана и Узбекистана, передает ТАСС. Рестрикции затронули предприятия военно-промышленного комплекса, производителей систем радиоэлектронной борьбы, а также компании по добыче нефти, газа и золота.

Документы вводят в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это решение направлено на синхронизацию украинских санкций с 20-м пакетом ограничений Европейского союза. Европейские меры охватывают 120 физических и юридических лиц, затрагивая ключевые секторы российской экономики.

В обновленный санкционный список попали руководители российских стратегических предприятий, бюджетных учреждений и подразделений армии. Также ограничения коснулись разработчиков программного обеспечения и производителей компонентов для беспилотников. Отмечается, что часть попавших под новые ограничения лиц уже находилась под украинскими санкциями.

Также Зеленский подписал указы о применении рестрикций к прокурору Людмиле Баландиной и судье Дмитрию Гордееву. В санкционный список также попала председатель Союза женщин России, телеведущая Мария Ситтель.

Кроме того, новые ограничительные меры затронули иностранных граждан. Под санкции попали 19 иранцев и семь выходцев из Судана.

В декабре прошлого года Евросоюз ввел санкции против российского судьи Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилы Баландиной.

В апреле Владимир Зеленский подписал указы об ограничениях против предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В мае под украинские санкции попали 127 человек и 29 гражданских торговых судов.

В конце прошлого года под украинские рестрикции попали крупные российские нефтегазовые компании.