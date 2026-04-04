Tекст: Тимур Шайдуллин

Указы о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц подписал Владимир Зеленский, передает ТАСС. Документы опубликованы на официальном сайте президента Украины.

В санкционные списки внесены 42 компании и 33 человека. По словам Зеленского, ограничения затронули предприятия военно-промышленного комплекса России, а также организации, работающие в Крыму и принимавшие участие в строительстве Крымского моста.

Среди попавших под санкции названы Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН» и Морской гидрофизический институт РАН. Также в список включили члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, бизнесмена и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева и главу Совета при президенте России по развитию гражданского общества Валерия Фадеева.

Зеленский регулярно утверждает подобные указы, касающиеся как российских, так и украинских граждан, обвиняемых Киевом в сотрудничестве с Россией. Разработкой санкционных списков занимаются министерства и ведомства, после чего их утверждает Совет нацбезопасности и обороны Украины. Киев также систематически продвигает свои предложения по санкциям в западных странах.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил за введение санкций против европейских политиков, поддерживающих контакты с российским руководством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова отметила псевдоединство Европы на фоне сообщений о прослушке спецслужбами Украины главы МИД Венгрии Петера Сийярто.



