    Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 13:01 • Новости дня

    МИД Польши вызвал посла Украины из-за героизации бандеровцев

    Посла Украины в Польше Василия Боднара вызвали в МИД республики после решения Владимира Зеленского присвоить наименование «имени героев УПА*» (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в РФ) подразделению ВСУ.

    Заместитель главы польского дипломатического ведомства Марчин Босацкий провел беседу с Василием Боднаром, передает ТАСС.

    Причиной недовольства стал указ Владимира Зеленского, прославляющий Украинскую повстанческую армию* (УПА*, признана экстремистской и запрещена в РФ).

    «Заместитель главы польского МИД Марчин Босацкий выразил в беседе с украинским послом Василием Боднаром разочарование решением президента Украины присудить такое наименование подразделению ВСУ», – сообщил пресс-секретарь министерства Мачей Вевюр.

    Представители украинской дипмиссии в Варшаве подтвердили факт вызова посла. Они отметили, что польская сторона крайне обеспокоена присвоением спорного имени бойцам сил специальных операций.

    На фоне инцидента президент Польши Кароль Навроцкий выступил с радикальной инициативой. Он предложил лишить Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого Орла – за последовательную героизацию бандеровцев.

    Польский политик Гжегож Плачек призвал отобрать у Владимира Зеленского орден Белого Орла.

    Бывший президент Польши Лех Валенса отказался поддерживать Зеленского и снял флаг Украины с груди.

    Экс-премьер республики Лешек Миллер назвал прославление националистов плевком в лицо каждому поляку.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    28 мая 2026, 17:03 • Новости дня
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент

    Удар по Киеву, о котором ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на пресс-конференции на Первом Международном форуме по безопасности.

    «Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, может ли отказ послов европейских стран покинуть Киев повлиять на решимость российской стороны, передает ТАСС.

    Шойгу напомнил, что о возможном ударе по Киеву российская сторона уже предупреждала и, по его словам, продемонстрировала, какой силы он может быть. Шойгу добавил, что у России есть все необходимое для его нанесения.

    Напомним, МИД России анонсировал системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    29 мая 2026, 09:58 • Новости дня
    ООН внесла ВС России и Израиля в список нарушителей из-за сексуального насилия

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские и израильские силы в ежегодный черный список за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    В ежегодный доклад о сексуальном насилии в зонах конфликтов впервые попали вооруженные силы Израиля и России, передает Associated Press.

    В документе, насчитывающем 35 страниц, перечислены 77 государственных и негосударственных сторон в 12 странах.

    Российские силы обвиняются в якобы совершенном насилии над военнопленными и гражданскими лицами на Украине.

    Израильские военные включены в список за обращение с палестинскими задержанными.

    Посол России в ООН Василий Небензя назвал обвинения необоснованной ложью. «Мы напишем письмо генеральному секретарю, заявив, что это необоснованная ложь и предполагаемые вещи, которые снова выставляют Россию злодеем, как они делают это постоянно», – заявил он.

    Израильский посол Данни Данон также выразил возмущение, отметив, что Израиль предоставил подробные опровержения.

    Ранее сообщалось что управление верховного комиссара ООН по правам человека выявило факты сексуального насилия над российскими военнопленными на Украине.

    Президент Израиля Ицхак Герцог осудил грубое нарушение прав арестованных палестинцев. При этом израильские исследователи составили подробный отчет о систематическом сексуальном насилии со стороны боевиков ХАМАС.


    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    29 мая 2026, 10:38 • Новости дня
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    Европейские государства фактически стали участниками украинского кризиса, что лишает их права выступать в роли миротворцев при его урегулировании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в вопросе его урегулирования, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому в таком статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак», – подчеркнул представитель Кремля.

    Помимо этого, Песков прокомментировал нежелание европейских стран взаимодействовать с Москвой. По его словам, отказ Евросоюза от какого-либо диалога с Россией является величайшей глупостью, так как решать возникающие проблемы без обсуждения попросту невозможно.

    В середине мая Кремль констатировал прямое участие европейских государств в конфликте на стороне Киева.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность Европы на продолжение боевых действий.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил нежелание Москвы вести диалог с европейскими посредниками отсутствием доверия.

    29 мая 2026, 11:29 • Новости дня
    Лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии

    Европейские политики выразили резкое недовольство в адрес России после того, как беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац. При этом доказательств вины России представлено не было.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта осудили Москву из-за падения российского дрона на многоквартирный дом на востоке Румынии, передает Politico.

    «Агрессивная война России перешла еще одну черту. Вторжение российского беспилотника поразило густонаселенный район в Румынии, ранив мирных жителей. На территории ЕС», – заявила фон дер Ляйен, выразив солидарность с румынскими гражданами. Она добавила, что Евросоюз продолжит усиливать давление на Москву, и отметила подготовку 21-го пакета санкций.

    Кошта назвал ситуацию безрассудной эскалацией, а глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула недопустимость безнаказанного нарушения воздушного пространства.

    Беспилотник упал на крышу здания в Галаце недалеко от границы, вызвав пожар и легкие травмы у двух человек.

    Представитель НАТО поддержал осуждение инцидента, а генсек альянса Марк Рютте обсудил произошедшее с властями Румынии. Премьер-министр страны Илие Боложан назвал ситуацию неприемлемой и анонсировал подписание контракта на закупку систем противодействия дронам для армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Румынии сообщило о госпитализации двух пострадавших из-за попадания беспилотника в жилой дом.

    Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву.

    МИД Румынии вызвал посла России из-за упавшего БПЛА в городе Галац.

    Отметим, что до этого в воздушном пространстве европейских государств неоднократно фиксировались пролеты украинских дронов. Российский посол в Молдавии Олег Озеров отмечал, что аппараты залетали именно с украинской территории. Обломки часто находили на молдавской земле, однако доказательств их принадлежности представлено не было.

    29 мая 2026, 08:22 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали промышленные топливные объекты в Ярославской области

    Беспилотники ВСУ провели атаку на промышленные объекты в Ярославской области, сообщил глава региона Михаил Евраев.

    «Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», – написал Евраев в Max.

    Он добавил, что в Ярославле отменили перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято, движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили.

    Ранее это движение перекрывали для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские военные отразили массовую атаку беспилотников на подлете к Ярославлю.

    28 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Доходы ТЦК от взяток направлялись в черную кассу Зеленского

    По данным российских силовых структур, деньги от коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) уходили в неофициальный фонд, связанный с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Большинство средств, полученных сотрудниками территориальных центров комплектования на Украине за взятки, направлялось в нелегальный фонд Владимира Зеленского, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их словам, речь идет о деньгах, собранных при уклонении граждан от мобилизации через ТЦК, которые на Украине выполняют функции военкоматов.

    Собеседник агентства заявил: «Большая часть денежных средств с коррупции тэцэкашников идет в черную кассу Зеленского. Тех же сотрудников ТЦК, кто присваивает себе больше положенного, задерживает Служба безопасности Украины».

    Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сообщал, что сотрудники ТЦК ежедневно зарабатывают на взятках около 1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной серия арестов военкомов ТЦК в Одессе, Полтавской, Волынской, Киевской и других областях выявила масштабную коррупцию и превращение этих структур в рынок вымогательства.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о системных коррупционных схемах в украинских ТЦК с получением денег за освобождение мобилизованных и их последующим распределением между ограниченным кругом лиц.

    До этого глава Киевской специализированной прокуратуры Артем Новов во время заседания Верховной рады сообщил о требованиях сотрудников ТЦК взяток от 4 до 80 тыс. долларов за освобождение от мобилизации и о быстром росте числа жалоб на их действия.

    28 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Валенса снял флаг Украины и отказал Зеленскому в поддержке

    Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов в Киеве.

    Нобелевский лауреат и экс-президент Польши Лех Валенса больше не будет поддерживать украинского лидера, передает РИА «Новости». Причиной резкого заявления стало недавнее участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения останков Андрея Мельника, одного из руководителей ОУН (запрещена в России как экстремистская организация).

    «Президент Украины, отмечая бандитов из УПА, ранил меня и всех погибших наших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди... Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке!» – написал политик в социальной сети.

    С начала спецоперации на Украине политик регулярно появлялся на публике со значком в цветах украинского флага.

    Известно, что боевое крыло ОУН ответственно за Волынскую резню в 1943 году, когда погибли десятки тысяч поляков и мирных жителей. Ранее в СМИ появилась информация о планах киевских властей перезахоронить на Украине и других деятелей националистического движения, включая Степана Бандеру.

    В середине мая прах лидера ОУН Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал прославление украинских националистов открытым плевком в лицо каждому поляку.

    Российский МИД вызвал посла Люксембурга из-за выдачи останков Мельника Украине.

    28 мая 2026, 21:23 • Новости дня
    Туск скрыл от Навроцкого подписание оборонного договора с Британией

    Глава польского правительства Дональд Туск заключил двусторонний оборонный пакт с Лондоном в тайне от президента, главнокомандующего вооруженными силами Польши Кароля Навроцкого.

    Правительство Польши не проинформировало заранее президента Польши Кароля Навроцкого о подписании соглашения о безопасности с Великобританией, передает РИА «Новости». Накануне Дональд Туск посетил Британию, где стороны подписали масштабный договор о сотрудничестве в военной сфере.

    Союзники намерены совместно разрабатывать современные системы противовоздушной обороны и расширять применение беспилотников на восточном фланге НАТО.

    «Правительство не проинформировало заранее президента Польши, главнокомандующего вооруженными силами, о содержании трактата о партнерстве в области безопасности и обороны, подписанного вчера премьер-министрами Польши и Британии», – написал пресс-секретарь президента Рафал Лескевич в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Лескевич подчеркнул, что премьер намеренно пошел на этот шаг ради создания манипулятивного нарратива вокруг процедуры ратификации. Он назвал легкомысленные действия главы кабмина политической мелочностью, а его слова о преодолении разногласий – обычными банальностями.

    Премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск  подписали соглашение о безопасности и обороне.

    Туск заявил, что оборонный трактат Лондона и Варшавы направлен против России.

    28 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    РПЦ запретила ушедшего к раскольникам угандийского священника за многоженство

    Перешедший в раскольническую «Украинскую православную церковь Киевского патриархата» (УПЦ КП) священник Русской православной церкви (РПЦ) из Уганды иерей Харлампий Осен был запрещен в служении за многоженство в 2024 году, заявил председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки РПЦ иерей Георгий Максимов..

    В мае 2026 года клирик обратился к главе раскольнической «Украинской православной церкви Киевского патриархата» с просьбой о вступлении в организацию и получил согласие.

    «Харлампий Осен направил прошение в КП, в котором ложно представил себя архимандритом и скрыл тот факт, что находится под запретом. То есть и в «новой церкви» начинает со лжи», – рассказал Максимов. Священник был принят в экзархат на этапе его создания, но в 2023 году лишился поста координатора на востоке Уганды из-за мошенничества.

    Позже вскрылись факты двоеженства и сговора Осена с раскольниками. В 2024 году церковный суд доказал его вину, заслушав свидетелей и изучив доказательства, после чего клирика запретили в служении. Неоднократные прошения о восстановлении, последнее из которых поступило в мае 2026 года, были отклонены из-за неустранения причин наказания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отстраненный от службы грузинский священник устроился в украинскую раскольническую церковь в США.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о недавних жестоких нападениях на верующих Африканского экзархата.

    Украинские военкоматы с начала текущего года насильно мобилизовали не менее 21 клирика канонической православной церкви.

    29 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    TWZ: Швеция поставит Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»

    Стокгольм направит Киеву партию из 16 боевых самолетов Gripen, передача которых ожидается в начале 2027 года вместе с передовыми ракетами класса «воздух – воздух» Meteor.

    О планах шведского правительства рассказал премьер-министр Ульф Кристерссон после встречи с Владимиром Зеленским, передает The War Zone.

    «Украина четко определила самолеты Gripen как приоритетный вариант для своих ВВС в долгосрочной перспективе и намерена закупить новейшую версию Gripen E», – заявил политик.

    Власти страны планируют выделить до 16 подержанных истребителей модификации C/D из собственных запасов. Ожидается, что воздушные суда будут оснащены дальнобойными ракетами Meteor, способными поражать цели на расстоянии до 209 километров. Обучение украинских пилотов уже началось и будет расширено осенью.

    В дальнейшем Киев рассчитывает приобрести до 20 современных самолетов версии E/F. По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, эта сделка будет профинансирована за счет кредита Европейского союза на сумму 2,9 млрд долларов. В перспективе украинские власти надеются получить от 100 до 150 таких машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Стокгольм запланировал передать Киеву несколько боевых самолетов Jas Gripen 39.

    Осенью прошлого года Владимир Зеленский подписал соглашение о намерениях приобрести не менее 100 истребителей данной марки. Украинский лидер заявил о потребности ВСУ в 250 новых западных самолетах.

    28 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе Евросоюза от нейтралитета на Украине

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза как беспристрастного посредника на Украине, ЕС намерен отстаивать интересы Киева.

    Брюссель намерен открыто защищать интересы Киева и не планирует выступать объективным переговорщиком в рамках урегулирования текущего конфликта на Украине, заявила во время пресс-конференции на Кипре глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, европейские страны твердо стоят на стороне украинских властей, передает ТАСС.

    «Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы», – сказала она.

    Дипломат также озвучила основные требования к Москве для возможных будущих переговоров. Среди них отказ от признания новых российских регионов, сокращение численности армии и выплата компенсаций. Кроме того, европейская сторона настаивает на сотрудничестве с международными судами и выводе войск из сопредельных государств.

    Ранее Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    В Кремле отметили, что выдвинутые главой европейской дипломатии требования к Москве представляют собой не заслуживающие внимания слова, к которым давно привыкло международное сообщество.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал подобные требования Евросоюза идиотскими.


    28 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    МИД Финляндии не смог ответить на вопрос российского посла об ударах ВСУ

    В министерстве иностранных дел Финляндии не смогли дать четкий ответ на вопрос, считают ли они удары ВСУ по российским гражданским объектам нарушением гуманитарного права.

    Финские дипломаты не смогли прокомментировать атаки украинских войск по гражданской инфраструктуре России, включая образовательные учреждения, передает РИА «Новости». Об этом агентству рассказали в российском посольстве.

    «На прямой вопрос посла о том, считают ли в Хельсинки, что удары ВСУ по российским гражданским объектам, включая учебные заведения, являются грубым нарушением международного гуманитарного права, представители МИД Финляндии дать какой-либо вразумительный ответ не смогли», – сообщили в дипмиссии.

    Посол России Павел Кузнецов провел беседы в финском ведомстве 26 и 27 мая. Дипломат акцентировал внимание на призыве Москвы эвакуировать персонал из Киева. Однако финская сторона отказалась это сделать, объяснив решение намерением продолжать поддержку Украины.

    Страны Евросоюза отказались эвакуировать своих дипломатов из Киева.

    Российское внешнеполитическое ведомство анонсировало переход к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

    Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент.

    28 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии потребовала предоставить Европе место за столом переговоров

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров.

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров, передает  РИА «Новости».

    В соцсетях министр заявила: «Европе нужна роль в переговорном процессе по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы».

    По словам Валтонен, Европа должна участвовать в возможных переговорах как полноправный участник процесса, а не наблюдатель. Она также призвала Москву к полному режиму прекращения огня и, как отмечается, потребовала принять решительные меры для укрепления доверия между участниками конфликта.

    Валтонен ранее заявила о необходимости длительного давления на Россию и демонстрации силы ЕС для достижения стабильного мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства фактически напрямую участвуют в войне на стороне Киева и не могут выступать независимыми посредниками в мирном урегулировании.

    До этого президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность начала переговоров европейских лидеров с Владимиром Путиным в случае расхождения интересов Европы и США по украинскому конфликту.

