На Украине раскрыли размеры взяток в ТЦК для освобождения от мобилизации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине требуют взятки от 4 до 80 тысяч долларов за освобождение от мобилизации, заявил глава Киевской специализированной прокуратуры Артем Новов во время заседания Верховной рады.

По словам Новова, количество жалоб на действия сотрудников ТЦК заметно растет. Он отметил, что контроль над этими структурами представляет собой отдельную проблему, пишут «Вести».

Новов сообщил, что прокуратура расследует примерно 20 уголовных дел, связанных с незаконным лишением свободы, совершенным сотрудниками ТЦК. Также, по его словам, четыре военкома подозреваются в насильственных действиях по отношению к мобилизованным гражданам.

Ранее сумма взятки сотрудникам территориального центра комплектования в Киеве за освобождение от мобилизации выросла до 20 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинских военкоматов получают взятки для оформления освобождения от службы, но все равно отправляют людей в зону боевых действий.

До этого в Киеве задержали руководителя межрегионального управления Минюста, которого обвинили в организации схем по уклонению от мобилизации с помощью поддельных медицинских справок.



